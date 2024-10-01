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Криминал «Бронь аннулирована»: турфирма испортила отпуск двум десяткам туристов со всей России — ущерб превысил три миллиона

«Бронь аннулирована»: турфирма испортила отпуск двум десяткам туристов со всей России — ущерб превысил три миллиона

Вернуть деньги смогли не все клиенты

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В подозрительной схеме участвуют несколько компаний

Больше двух десятков россиян не смогли полететь в отпуск за границу или были вынуждены переплатить за путевку — все они сотрудничали с новосибирской турфирмой. Некоторые из них так и не сумели вернуть потраченные деньги: организатор тура ссылается на аннулирование брони в отеле, а потом блокирует клиента. Ущерб, по скромным подсчетам, превысил 3,5 миллиона рублей. Офис турфирмы находится в Новосибирске, корни компании уходят во Владивосток, а основательница и вовсе может находиться на Кипре. В этой запутанной схеме разбирались наши коллеги из NGS.RU.

Перелет из Новосибирска

Житель Новосибирска Михаил с супругой Мариной запланировали отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах — в мае этого года семья должна была отдыхать в Дубае. Тур обошелся в 358 тысяч рублей. Сибиряки обратились в новосибирскую турфирму «100 Трэвэл». Турагент попросила перевести деньги на личную карту. У семьи не возникло вопросов, так как год назад они уже пользовались услугами этой компании.

— Когда настала пора отправляться в отпуск, выяснилось, что отель на самом деле никто не бронировал, — говорит Михаил.

Агент перестала выходить на связь, но успела дать номер телефона другого человека, якобы ответственного за возврат средств. Сотрудник также заблокировал клиентов.

Семья подала в суд на турфирму с требованием вернуть потраченные на «бронирование» деньги. Разбирательство еще продолжается, сейчас истцам предстоит доказать, что они действительно перевели деньги на карту агента. По словам Марины, получателем была некая Юлия Антонович.

В конце августа Михаил написал заявление в полицию. В ответе ведомства, который есть в распоряжении NGS.RU, сказано, что обращение зарегистрировано, а о результатах проверки сообщат позже. По словам Михаила, с ним не связались до сих пор.

У турфирмы в интернете десять оценок — все отрицательные. Каждый из девяти отзывов о работе организации описывает такую же ситуацию, в которую попали Михаил и Марина.

По данным Rusprofile, ООО «100 Трэвэл» работает с 2020 года, гендиректором числится предприниматель Сергей Туменко. У компании нет выручки за последние два года, а сведения об адресе помечены как недостоверные. Связаться с Сергеем Туменко корреспонденту NGS.RU не удалось. По номеру телефона агентства, который зарегистрирован на супругу директора Ксению Туменко, также никто не ответил.

С пересадкой на Дальнем Востоке

NGS.RU нашел еще нескольких людей, попавших в аналогичную ситуацию. Оказалось, что история Михаила и Марины повторялась и ранее: клиенты после успешно проведенного отпуска вновь обращались в турфирму, но в этот раз отдых срывался.

— Есть люди с Камчатки, из Владивостока, Благовещенска и других регионов. Я с компанией работала уже давно — ездила два раза, они вызывали доверие полное, так как мы очень хорошо отдохнули. И у всех такая история. Скорее всего, в ковидные времена их подкосило, и они решили выбрать такую схему, — рассказала NGS.RU Татьяна из Благовещенска, которая в феврале также потратила около 300 тысяч рублей на путевку.

По словам собеседницы, она тоже переводила деньги на карту Юлии Антонович. Татьяна написала заявление о мошенничестве в полицию, ответа от правоохранительных органов пока не поступило.

— Она работает с людьми, которые ей доверяют, которые к ней обращались в доковидные времена. Она выставляет счет на оплату, договор, чек — но всё это филькина грамота. Номеров заявок она не дает, потом буквально за два-три дня до вылета пишет сообщения о том, что она сочувствует, и предлагает вернуть деньги или забронировать заново. Но затем пропадает — бросает пыль в глаза и тянет время, — продолжает Татьяна.

Татьяна состоит в сообществе людей, которые попали в такую же ситуацию. В чате находится 21 человек — общая сумма ущерба, как заявляют клиенты турфирмы, превышает 3,5 миллиона рублей. Часть людей всё-таки сумела вернуть деньги или получить другой тур взамен, но значительно дороже. Администратор сообщества Дмитрий в разговоре с корреспондентом NGS.RU заявил, что он забронировал тур в конце прошлого года на февраль текущего — семья заплатила около 350 тысяч рублей.

— Своих клиентов они ловят на крючок через страницу в соцсети, потом заключают договор и получают деньги на карту Юлии Антонович. Суть в том, что ей переводят деньги, но туры никто не бронирует. Люди не вылетают, деньги не возвращаются. Единственное, что она может предложить, — перебронировать тур на невыгодных для клиента условиях. Никто ничего не может поделать, так как деньги уже у нее, поэтому люди вынуждены лететь на их условиях, чтобы хоть как-то оправдать эту поездку. Предлагают не те туры, не те отели, не те даты и других перевозчиков, — говорит житель Владивостока.

Собеседник уточнил, что он начал активно действовать, когда понял, что может лишиться и денег, и тура в ОАЭ. Написал заявление в полицию, обратился в прокуратуру, Роспотребнадзор, а также начал оставлять негативные отзывы на турфирму на всех доступных сервисах. Тактика сработала: деньги не вернули, но ему удалось слетать в отпуск с переплатой. Но не всем удалось добиться результата.

— У нас есть те, кому перебронировали туры, включая меня, а есть те, кому деньги до сих пор не вернули. Когда мне позвонил следователь и начал раскручивать дело, Антонович сама мне позвонила и предложила перебронировать тур. Но есть принципиальные люди, которые хотят просто вернуть деньги. Есть люди, которые хотели полететь в Таиланд, но им два года мурыжили мозги, и они в итоге согласились полететь в Дагестан, чтобы хоть как-то оправдать затраты, — продолжает Дмитрий.

Свое заявление из полиции он забрал после того, как ему перебронировали тур. По словам собеседника, возврата денег на протяжении последних двух лет ждут не меньше пяти человек.

И прибытием на Кипр

Собеседники NGS.RU называют несколько компаний, с которыми они взаимодействовали в момент оформления туров. Среди них: ООО «100 Трэвэл», ООО «Вариант плюс», ООО «Ветер перемен» и ООО «Дорина». Четыре компании связаны друг с другом, а в договорах на оказание услуг всегда фигурировали либо сама Юлия Антонович, либо ее мать Ольга Антонович.

Связь компаний подтверждается также в одном из судебных решений. В январе Калининский районный суд Новосибирска постановил выплатить компенсацию клиентке «100 Трэвэл» из-за того, что ее тур в Египет сорвался на фоне начала спецоперации.

На своей странице в соцсети турагент публикует фото с Кипра

Из материалов дела следует, что компания выступала посредником между туроператорами «Корал Тревел центр» и «Регион туризм». Обе организации есть в реестре туроператоров. Третьим лицом по делу выступала ООО «Ветер перемен». Компания зарегистрирована во Владивостоке, ее директор — предприниматель Роман Музалевский. Выручка компании за прошлый год составила 6,7 миллиона рублей, прибыль — 140 тысяч. Также у фирмы есть долги на сумму 4,9 миллиона рублей, она находится в процессе ликвидации.

На первый взгляд фирма не связана с Юлией Антонович, но адрес регистрации женщины полностью совпадает с юридическим адресом компании. Кроме того, в контактах у нескольких людей Юлия Антонович подписана как «мама Андрея Музалевского» — предположительно, она родственница руководителя ООО «Ветер перемен». По данным NGS.RU, электронная почта фирмы также привязана к номеру телефона Юлии Антонович и зарегистрирована на нее.

ООО «Дорина», о которой также заявляли собеседники NGS.RU, оформлена на некоего Руслана Фролова во Владивостоке. Выручка компании едва превысила 20 тысяч рублей, а сумма задолженностей составляет почти 2 миллиона. Примечательно, что адрес регистрации гендиректора тоже совпадает с местом, где когда-то жила Юлия Антонович.

Единственной компанией, которая когда-то принадлежала напрямую Юлии Антонович, оказалась ООО «Вариант плюс». Она ликвидирована еще в 2019 году. За последние шесть лет суды во Владивостоке рассмотрели как минимум восемь исков клиентов турфирмы — все они требовали вернуть деньги за неисполнение условий договора.

Один из договоров выглядит подозрительно: компании «Трэвэл рус» с таким ИНН не существует, а номер телефона зарегистрирован на саму Юлию Антонович и ее фирму «Вариант плюс»

В договорах клиентов с Юлией или Ольгой Антонович, которые изучил NGS.RU, исполнителями названы настоящие туроператоры — они есть в реестре. При этом в реквизитах указаны несуществующие данные. Например, ООО «Трэвэл рус» во Владивостоке никогда не было, а ИНН на самом деле принадлежит ООО «Дорина». В другом договоре руководителем новосибирской ООО «100 Трэвэл» указана Ольга Антонович, хотя она никогда ее не возглавляла и даже не имеет зарегистрированного статуса ИП.

Связаться с Юлией Антонович корреспонденту NGS.RU не удалось. Предположительно, сейчас она находится на Кипре: в соцсетях турагента есть фотографии оттуда, а также она состоит в сообществах по поиску работы.

NGS.RU направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать о ходе проверки в отношении турфирмы.

Ранее NGS.RU рассказывал, как мошенники зарабатывают миллионы на обмане туристов на российском юге.

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Комментарии
1
Гость
40 минут
какие сложные схемы чтобы расстаться со своими деньгами)
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