Офицеров Минобороны подозревают в крышевании крупных компаний — военным вменили взятки на 11 миллионов

На двоих офицеры получили больше 11 миллионов рублей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина заподозрили в получении взяток на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Они покровительствовали компаниям, которые получили гособоронзаказ. За это работу предприятий меньше контролировали.

— Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны РФ и его подчиненного, они подозреваются в получении взяток на 11 миллионов рублей, — сообщили в официальном Telegram-канале СК РФ.

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом „Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности“» получили госконтракт более чем на 1,2 миллиарда рублей. Они обратились к офицерам в 2021 году, чтобы получить дополнительные привилегии.

С 2021-го по 2024-й Популовский и Зорин получали взятки за беспрепятственную приемку продукцию военного назначения, а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.

Подозреваемые признали свою вину. Сейчас проверяют, были ли они причастны к другим аналогичным преступлениям.