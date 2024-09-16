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Криминал Офицеров Минобороны подозревают в крышевании крупных компаний — военным вменили взятки на 11 миллионов

Офицеров Минобороны подозревают в крышевании крупных компаний — военным вменили взятки на 11 миллионов

Им удавалось скрывать преступления четыре года

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1 комментарий

На двоих офицеры получили больше 11 миллионов рублей

Начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина заподозрили в получении взяток на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Они покровительствовали компаниям, которые получили гособоронзаказ. За это работу предприятий меньше контролировали.

— Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны РФ и его подчиненного, они подозреваются в получении взяток на 11 миллионов рублей, — сообщили в официальном Telegram-канале СК РФ.

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом „Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности“» получили госконтракт более чем на 1,2 миллиарда рублей. Они обратились к офицерам в 2021 году, чтобы получить дополнительные привилегии.

С 2021-го по 2024-й Популовский и Зорин получали взятки за беспрепятственную приемку продукцию военного назначения, а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.

Подозреваемые признали свою вину. Сейчас проверяют, были ли они причастны к другим аналогичным преступлениям.

Это не первое дело, связанное с сотрудниками Минобороны. Самым громким стало задержание Тимура Иванова, занимавшего пост заместителя министра обороны. Его подозревают в том, что он получил крупную взятку. По оценкам следователей, ущерб составил 1,185 миллиарда рублей. Позднее было еще несколько задержаний, связанных с мошенничеством и взятками.

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Взятка Минобороны Офицеры Покровительство Деньги
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Комментарии
1
Гость
16 сентября 2024, 14:55
Очередная порция патриотов в погонах. Стабильность.
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