«Какие же вы с..и!»: недовольных сервисом гостей провинциального отеля обхамили после плохих отзывов

Мы решили узнать, действительно ли администрация отеля так отвечает на негативные отзывы, и если это так, то почему. Увы, после разговора понятнее не стало.

— Это какая-то провокация. Мы не позволяем себе такого. Если посмотреть негативные комментарии, то видно, что это пишут неадекватные люди. Я больше ничего комментировать не буду. Потому что всё, что скажешь, будет использовано против тебя самого. Всё фотошопят и исправляют. Зачем обращать внимание на вот это вот и что-то делать? Знаете пословицу «Тронешь "г", будет вонять ещё сильнее»? Зачем в этом разбираться? Я не хочу это обсуждать. Обращать внимание на такую мелочь, на плохую оценку я не собираюсь. Мне оценки на сервисе вообще не важны. Мне важно, чтобы люди, которые у нас проживают, не сталкивались с теми, кто всем мешает. Вот это такая категория людей. Они энергетические вампиры, я свою энергию тратить на них не собираюсь. Вас кто-то нанял? Вы же не бесплатно будете писать эту статью? Больше никого в хамстве не обвиняют? Аккаунтом владею только я, я такие комментарии не давала никому. Никто никого не оскорблял. Я знаю все наши ответы, ничего такого я не писала. Я не знаю, где вы это взяли, — так девушка из администрации отеля прокомментировала ситуацию порталу 76.RU.