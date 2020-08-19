«Какие же вы с..и!»: недовольных сервисом гостей провинциального отеля обхамили после плохих отзывов

Владельцы отеля в Ярославской области обозвали гостей
Может ли владелец отеля хамить гостям, которые его достали? Резко отвечать на плохие отзывы в интернете? Об этом второй день спорят в соцсетях, обсуждая один из отелей в Ярославской области. Точнее, не сам отель, а переписку гостей и «администрации» на сайте бронирования номеров.
История странноватая.
В соцсетях появились скриншоты отзывов на гостевой дом «Мышкин Двор Барабановъ». Как обычно, есть хорошие отзывы, есть плохие. Но пользователей зацепили не они, а ответы, опубликованные якобы от лица администрации. Тем, кто пишет негативные отзывы, дают жёсткий отпор: «Какие же вы с...и!», «Вам дорога в наш дом закрыта!» и т. д.
Своей историей о посещении отеля поделилась Елена Горелик, которая хотела отдохнуть с семьей в Мышкине. По словам девушки, странности в поведении администрации начались сразу после бронирования номера и продолжились уже на месте.
— Я ещё раз открыла страницу отеля, опять увидела море хороших отзывов, подумала, что со мной что-то не так. Друзья посоветовали мне отсортировать отзывы так, чтобы сначала шли плохие. Надо сказать, я была весьма впечатлена ответами хозяев. Ничего подобного я нигде никогда не видела, — написала в соцсетях Елена.
Мы решили узнать, действительно ли администрация отеля так отвечает на негативные отзывы, и если это так, то почему. Увы, после разговора понятнее не стало.
— Это какая-то провокация. Мы не позволяем себе такого. Если посмотреть негативные комментарии, то видно, что это пишут неадекватные люди. Я больше ничего комментировать не буду. Потому что всё, что скажешь, будет использовано против тебя самого. Всё фотошопят и исправляют. Зачем обращать внимание на вот это вот и что-то делать? Знаете пословицу «Тронешь "г", будет вонять ещё сильнее»? Зачем в этом разбираться? Я не хочу это обсуждать. Обращать внимание на такую мелочь, на плохую оценку я не собираюсь. Мне оценки на сервисе вообще не важны. Мне важно, чтобы люди, которые у нас проживают, не сталкивались с теми, кто всем мешает. Вот это такая категория людей. Они энергетические вампиры, я свою энергию тратить на них не собираюсь. Вас кто-то нанял? Вы же не бесплатно будете писать эту статью? Больше никого в хамстве не обвиняют? Аккаунтом владею только я, я такие комментарии не давала никому. Никто никого не оскорблял. Я знаю все наши ответы, ничего такого я не писала. Я не знаю, где вы это взяли, — так девушка из администрации отеля прокомментировала ситуацию порталу 76.RU.
Владелец гостевого дома от комментариев отказался.
— Это частная гостиница на частной земле. С нами и администрацией они не общаются, сотрудничать не хотят, — рассказали в мышкинском центре туризма.
При этом рейтинг отеля на сайте бронирования высокий — 8.9. На фото — уютные интерьеры и разнообразие блюд на общем столе. Оценка отеля на сайте — «Превосходно». На других сервисах, где оставляют отзывы об отеле, пишут о доброжелательном персонале, а к негативным откликам хамских ответов нет.
А вы сталкивались с хамством в отелях? Расскажите в комментариях!