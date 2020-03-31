Стоимость аренды одного здания бани — несколько сотен тысяч рублей. Повышение на 10% в этом случае ощутимо.

Но ситуация меняется каждый день. Мы обратились в компанию «Волна» (100% акций принадлежит мэрии города), где уже пересмотрели своё решение.

— Да, такое решение было принято. По условиям договора мы имеем права поднимать аренду на 10% раз в год. За последние три года это первое поднятие, — ответил директор общества «Волна» Евгений Мясников. — Это решение, возможно, будет пересмотрено в зависимости от развития ситуации. После окончания карантина встретимся с арендаторами и найдём решение, которое всех устроит. На сегодняшний момент всем арендаторам, которые по нашему письму приостановили свою работу, будут предоставлены арендные каникулы при условии, что они действительно закрылись на это время.

Частным предпринимателям пересчитают стоимость аренды, сделав скидку на нерабочую неделю. Но если каникулы продлятся дольше, то неизвестно, как долго сможет город делать это дальше.