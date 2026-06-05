«Вырезаем, как коров»: почему в России дорожает рыба, а вместо форели мы покупаем лежалый минтай

А вы стали реже покупать рыбу? Расскажите в комментариях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рыба — один из основных продуктов в рационе человека. При этом в мире постоянно растет доля потребления искусственно выращенных объектов аквакультуры. Эта индустрия особенно развита в Европе и Северной Америке, где львиная доля рыбы производится на форелевых, осетровых и других фермах.

На рубеже 1990–2000-х годов подобные хозяйства стали появляться и в России. Традиционно крупными игроками в сфере аквакультуры были и остаются Республика Карелия, Мурманская, Астраханская, Ростовская области, Приморский и Краснодарский края.

По данным Росстата, они обеспечивают три четверти общероссийского производства. Объемы росли год от года и по итогам 2023 года превысили отметку в миллион тонн. А в 2024 году по стране произошло резкое сокращение выращенной продукции — сразу на 13%. В 2025 году ситуация немного стабилизировалась — рыбы произвели почти 940 тысяч тонн, но в ряде регионов наблюдается спад показателей.

Как чувствует себя эта отрасль сейчас и что нужно сделать, чтобы накормить всех россиян доступной и вкусной рыбой, — в материале корреспондента NGS55.RU Сергея Энквиста.

Данные ЕМИСС Росстата по производству аквакультуры в стране незначительно отличаются от сведений Росрыболовства, что может быть связано с разной методикой подсчета. NGS55.RU отправил запрос в Федеральное агентство по рыболовству и ожидает разъяснений от ведомства.

Почти в половине регионов-лидеров за пять лет объемы производства снизились Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Россияне стали меньше покупать рыбу

Если брать статистку за пять лет — с 2020 по 2025-й включительно в разрезе по федеральным округам, — то производство рыбы больше всего выросло в Северо-Западном (на 16,7%), Южном (почти на 30%) и Дальневосточном федеральном округах (на 84,5%). А вот в Уральском, Центральном и Сибирском за пять лет стали производить меньше на 23,4%, 11,1% и на 3,2% соответственно. Представители отрасли связывают это со снижением спроса со стороны населения.

«Рыба недешевая, платежеспособность населения маленькая, культуры ее потребления нет. Сократился потребительский спрос. Рынок сбыта в Москве большой, но и конкуренция на нем большая», — заявляет владелец форелевой фермы из подмосковного Пушкина Евгений Наумов.

Предприниматель поставляет рыбу в столицу, в том числе в местные рестораны. Но даже в Москве за последнее время спрос на качественный продукт упал. При этом снизить стоимость товара фермер не может.

Цены растут на всё: на личинки мальков, на корма, — люди хотят больше зарабатывать. Личинки мы закупаем в Конаково Тверской области, корма — в Смоленской области, хотя раньше покупали за границей. На отечественных кормах рыба дольше растет, что сказывается на ее стоимости. Евгений Наумов владелец форелевой фермы из Московский области

Производство аквакультуры росло до 2024 года Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа Наибольший спад производства — в Сибири и на Урале Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

При этом сам предприниматель скептически относится к официальной статистике. Он ставит под сомнение данные Росстата о спаде производства в Центральной России: по его словам, за последние годы ни одно из профильных хозяйств в округе не закрылось, хотя и взрывного роста в секторе действительно не наблюдается.

Небольшой рост за 2020–2025 годы показал и ряд других территорий — Северо-Кавказский (+11,1%) и Приволжский федеральные округа (+2%). Традиционно Поволжье и юг страны сохраняли за собой лидерство, но сейчас ситуация меняется. На индустрию в том числе повлиял и изменившийся климат.

Выращивание в садках — это самый затратный способ Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Осетровые, лососевые породы предъявляют особые условия к температуре воды, содержанию в ней кислорода. На юге, например, слишком горячая вода. Выращивание рыбы — это очень трудоемкий процесс, а окупаемость небыстрая. Там нужно строить пруды, нанимать персонал, мальков отдельно выращивать. На организацию всего этого нужны годы. Малек доводится до товарного вида 2–3 года», — объяснила главный ихтиолог научно-исследовательского института рыбного хозяйства Наталья Володькина.

Россия серьезно отстала от других стран

Подобные проблемы рыбоводы испытывают по всей стране. Даже в регионах с куда более суровым климатом, где не нужно тратить средства на охлаждение воды, объемы производства сокращаются. Это касается Уральского и Сибирского округов. Здесь на ситуацию влияет близкое расположение Китая.

Основной объем производства приходится на три округа Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

«Китай выращивает в год 50 миллионов тонн рыбы, а Россия — менее миллиона. Есть разница? Соответственно, и себестоимость продукции разная, конкурировать с импортной сложно. Рентабельность предприятий, которые занимаются аквакультурой в нашей стране, очень низкая. Непонятно вообще, как выживают рыбные фермы с такой низкой рентабельностью. Немного держатся на плаву рыбзаводы, занимающиеся воспроизводством мальков по госзаказу», — заверил председатель Ассоциации рыбопромышленников Юрий Водилов.

У Водилова есть собственная рыбная ферма в Тюменской области, и, по словам эксперта, в последние годы идет постоянное сокращение производства — себестоимость растет из-за подорожания электричества, мальков рыб, увеличения налогов, а покупательная способность населения упала. И такая ситуация не только в Сибири или на Урале, а по всей стране. На рынке образовались экономические «ножницы» — цены на рыбу пошли вверх, а спрос упал.

Высокие цены производители объясняют большими затратами на производство рыбы Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Осетровыми почти уже не занимаются, а чтобы развести карповых, нужно строить пруды. В озерах нет смысла их разводить — там возврат (доля выловленной рыбы от количества выпущенных мальков) 8–10% всего. Сегодня затраты на производство очень велики, и они ложатся в себестоимость продукции. Отсюда и высокие цены на рыбу, которую население покупает неохотно, потому что это всё равно не предмет первой необходимости, как молоко или хлеб. А если даже покупатель захочет приобрести что-то рыбное, то купит не свежую стерлядь или форель, а дешевый минтай, который год в морозилке пролежал».

По заявлениям руководителя Ассоциации рыбопромышленников, деградирует не только производство, но и научная база — Россия серьезно отстала от других стран по выведению новых пород (гибридизации). Уничтожается та рыба, от которой получают икру и выращивают из нее мальков.

«Мы вырезаем маточные стада так же, как коров. Но если коров можно завезти, то откуда завозить маточные стада рыб? О гибридах вообще речи не идет. Никто этим не занимается, и научные институты тоже. Сегодня китайцы вывели карася без костей. На Филиппинах вывели сома с маленькой головой. А мы что? Понятно, что в стране много проблем, но наша отрасль требует не тех великих денег. А так мы предоставлены сами себе, выживем — выживем, нет так нет».

Юрий Водилов не понимает, почему государство утратило внимание к производству товарной рыбы, ведь это такой же продукт питания, от которого зависит продовольственная безопасность страны.

Регионы не производят столько рыбы, сколько пишут в отчетах

Производство в Сибири сконцентрировано в трех регионах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Сибири ситуация с производством рыбы такая, что, по заявлениям экспертов, и говорить об этом не стоит, — не те объемы. Больше всего аквакультуры выращивают в Красноярском крае (порядка 3,4 тысячи тонн в год), Хакассии (2,2 тысячи тонн) и Новосибирской области (почти 1,4 тысячи тонн). На фоне регионов-лидеров, производящих по 70–150 тысяч тонн в год, это капля в море. Но Юрий Водилов и эти данные ставит под сомнение.

«Идут приписки, когда предприятия ловят карасей и выдают их за выращенную собственную рыбу. Насколько я знаю, что Омская область, к примеру, реально не производит столько рыбы, сколько идет в отчетах».

Красноярский край — регион-лидер по выращиванию аквакультуры в Сибири Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Активному росту промышленного рыбоводства в Сибири в первую очередь препятствуют природно-климатические условия, длительный ледостав и низкое содержание кислорода в воде, что часто приводит к заморам и высокой доле отхода рыбы зимой. Об этом говорит управляющий директор центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин.

Для отладки полноценного производства в регионах Сибири нужно устанавливать специальное оборудование — установки замкнутого водоснабжения (УВЗ). Их работа требует допзатрат электроэнергии, что повышает себестоимость и без того недешевой продукции.

Применение установки замкнутого водоснабжения сопряжено с высокими энергетическими затратами. Но такие установки являются неотъемлемым элементом получения рыбопосадочного материала, который в дальнейшем может быть использован для выращивания. Олег Литяйкин директор центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Сворачивание господдержки

Государство же пока, наоборот, ужесточает условия получения субсидий. Это затронуло, к примеру, Омскую область, где власти планируют изменить финансирование отрасли. Соответствующий документ подготовило региональное Минприроды. Сами рыбоводы говорят, что и сейчас ничего не получают от государства.

Что хотят ужесточить для омских рыбопромышленников? Узнать В подготовленном Минприроды документе предлагается больше не выдавать субсидии рыбопромышленникам на покупку вездеходов, используемых в труднодоступных местах. Также документ предполагает возмещение не 50% затрат на покупку мальков рыбы, а всего 25%. При этом получатели субсидии должны будут ежегодно отчитываться о заработной плате работников и их количестве. Сейчас такого требования нет. Тем, кто занимается товарным рыбоводством, для получения субсидий за год нужно выловить не менее одной тонны выращенной рыбы.

«Самая главная проблема — никому из нашего правительства не нужно то, чем мы занимаемся. У нас были субсидии — 5 миллионов на всех рыбоводов области. Последнее забрали в прошлом году. Ни рубля нет. Никому не интересно это. Я не верю в то, что нет денег, когда мы строим Северный обход, гранитные бордюры в центре Омска ставим. Мы говорим, что в Евросоюзе „чертовы капиталисты“, но там за строительство прудов субсидия 60%, а за оборудование компенсируют до 90%. А у нас что?» — недоумевает владелец самого крупного рыбзавода в Омской области ООО «Бородино» Александр Бородин.

По словам предпринимателя, сибирским рыбопромышленникам тяжело конкурировать с импортной продукцией, которую поставляют из стран ЕАЭС — Киргизии и Армении. Качество продукта оттуда хуже, чем омского, но он дешевле.

Люди в принципе в Омске стали есть меньше рыбы. А себестоимость нашей рыбы высокая. Сколько мы испытывали трудностей с теми же кормами, когда импортные исчезли. В переходный период под видом хороших марок подсовывали всякую дрянь, рыба дохла. Мы не могли понять, в чем проблема. В результате объемы производства сократились. Александр Бородин владелец рыбзавода «Бородино»

Еще хуже чувствуют себя мелкие производители. По данным СПАРК, в регионе, помимо «Бородино», товарным рыбоводством занимаются еще 45 предпринимателей. В основном они разводят рыбу в озерах. Объемы невелики, но бизнесмены не знают, что делать даже с несколькими тоннами выращенной аквакультуры.

«Раньше в Омск поставляли рыбу, а теперь только в Казахстан. В Омск отправлять вообще неинтересно. Логистика не выстроена у торговых сетей. Машины часами стоят, рыба пропадает. Продукцию разворачивают, нам самим нужно ее потом утилизировать. А это недешево. Плюс премии сетевикам — на них уходит весь заработок», — рассказала предпринимательница Татьяна Ющак.

Помимо проблем с отгрузкой, мелкие производители не могут справиться с ФГИСами (Федеральная государственная информационная система. — Прим. ред.) — в них нужно вносить данные о каждом выловленном из пруда экземпляре.

«Надо кормить рыбу, а я сижу с ноутбуком, вношу данные во ФГИС. Отчеты бесконечные. Подумываем о закрытии. Всё надоело. Господдержки никакой нет. В Минприроды пишешь письма, получаешь ответ: денег нет — и всё. На протяжении 20 лет никаких поддержек от них не получали. И теперь даже письма не стали писать, потому что бесполезно», — заключила Татьяна Ющак.

«Мы все понимаем, чем наша страна сейчас занимается»

Как сообщили NGS55.RU в Минприроды, курирующем работу товарных рыбных ферм в регионе, господдержка предприятий рыбохозяйственного комплекса регулируется программой «Охрана окружающей среды Омской области», принятой в 2023 году. В 2026-м средства на ее реализацию из бюджета не предусмотрены. Ситуацию редакции прокомментировал глава ведомства Евгений Ковтун.

Бюджет сложный, мы все понимаем, чем наша страна сейчас занимается. Конечно, отрасль поддерживать надо, но поддерживать будем так, чтобы это были целевые деньги. Не пополнением оборотных средств товарных рыболовов чтобы заниматься, а именно чтобы это давало толчок развитию бизнеса. В этом основной месседж. Евгений Ковтун министр природных ресурсов и экологии Омской области

Как уточнили в Минприроды, объемы производства товарной рыбы в текущем году будут зависеть от комплекса факторов, включая природно-климатические условия, состояние водоемов и технологических возможностей хозяйств.

Как исправить ситуацию?

Для развития сферы нужно, чтобы государство прежде всего обратило внимание на отрасль.

Без помощи государства наше развитие вообще нереально. Окупаемость проектов не меньше пяти, а то и 10 лет. Если государство будет заинтересовано в развитии отрасли, тогда развитие будет. У нас в принципе всё сельское хозяйство дотационное. И на выращивание рыбы тоже необходимы субсидии. Наталья Володькина главный ихтиолог научно-исследовательского института рыбного хозяйства

А пока вместо ожидаемой поддержки отрасль ограничивает бюрократия. К примеру, для производства некоторых пород нужно получать разрешение в Москве. Кадровый кризис тоже влияет: молодежь не хочет работать по колено в воде, а многие более старшие специалисты ушли на пенсию.

Для исправления ситуации предприниматели уже не просят денег — они хотят, чтобы у них не изымали средства, которые можно направить на развитие.

«У нас есть рыба, которую можно разводить, но нет воли государевой, а у производителей нет возможности развиваться самостоятельно. В одиночку нам ничего не сделать. Сегодня НДС производителям сделали 22%. Зачем вы НДС ввели нашим предприятиям? Уберите вообще НДС, освободите от налогов отрасль. Ее как таковой нет в стране. Дайте налоговые послабления, а эти деньги пойдут на развитие производства, на инкубацию рыбы, на пруды и садки», — уверен руководитель Ассоциации рыбопромышленников Юрий Водилов.

Руководитель центра отраслевой экспертизы Олег Литяйкин говорит, что необходимо прежде всего сформировать устойчивый спрос на получаемую продукцию. А оживить его может переход на производство более доступных для населения сиговых видов: пеляди, муксуна, чира, ряпушки.

«Это довольно нишевые виды, которые при правильном позиционировании могут составить конкуренцию иным, более „раскрученным“ видам и сформировать долгосрочный спрос на эту продукцию. Наряду с этим необходимо продолжать работу с генетикой, которая в настоящее время уже имеет результаты в виде гибридов пеляди и чира, муксуна и нельмы и других, наделенных комплексом желаемых хозяйственно-полезных признаков», — подчеркнул эксперт.

Компаниям намного выгоднее выращивать мальков и выпускать их в реки Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Пока же в лучшем положении находятся заводы, которые занимаются только производством мальков и выпускают их в реки и озера по госзаказу. Частично рыбовосстановление оплачивают нефтяники и газовики в счет причиненного природе вреда. За такие лоты ведется настоящая борьба, потому что это прибыльное дело. А растить стерлядь или форель в течение не одного года желающих мало.