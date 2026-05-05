Почему в Ярославской области сложно начать бизнес: топ причин от властей

Начать своё дело может быть очень непросто Источник: Артем Бауман / 76.RU

Губернатор Ярославской области подписал указ о перечне товарных рынков региона. В нем: список сфер бизнеса с указанием итогов работы за последний год. А также описание проблем, с которыми сталкиваются в разных отраслях.

Почему в Ярославской области сложно начать бизнес в сфере транспорта, гостиничном или фермерском деле — публикуем данные от властей.

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Всего власти выделяют девять видов товарных рынков:

Производство сельскохозяйственной продукции, фермерские хозяйства;

услуги связи;

медицинские услуги;

торговля лекарствами и медицинскими изделиями;

транспорт (регулярные перевозки по городским и межмуниципальным маршрутам);

добыча полезных ископаемых;

продуктовая торговля в неспециализированных магазинах;

гостиничная сфера;

общепит.

Для каждой из сфер составили список барьеров, из-за которых появление новых частных компаний в отрасли затруднительно.

Наиболее распространенной проблемой для большинства сфер является дефицит кадров. Людей не хватает на фермерских хозяйствах, в государственных больницах, в сфере добычи полезных ископаемых (у нас это песок, кирпичные суглинки, торф).

Мало кадров и в гостиничном бизнесе, где требуются люди с опытом работы в туризме в целом и в отельной среде в частности.

«Острая нехватка кадров, в том числе рабочих профессий. Опережающий рост заработной платы в отрасли по отношению к другим видам экономической деятельности. Снижение в трехлетнем периоде цен на зерновые культуры», — описали проблемы для вхождения в сферу фермерских хозяйств в указе губернатора.

В медицине обстановка с кадрами следующая:

«Укомплектованность медицинских организаций врачами по региону составляет 93,3%, средним медицинским персоналом — 92,8%», — говорится в документе.

Какие ещё проблемы есть у бизнеса: расширение присутствия федеральных сетей (торговля продуктами), высокие конкуренция и требования покупателей (общепит), большие затраты на вхождение в сферу (добыча ископаемых, транспорт) и требование установки ГЛОНАСС-оборудования (транспорт).

По данным из указа губернатора от 24 апреля 2026 года, на 1 января 2026 года в Ярославской области работало 1381 заведение общепита. Оборот за 2025 год в сфере просел на три процента и составил 22,7 млрд рублей.

Срез проблем власти собирают для того, чтобы понимать, в каком состоянии находится бизнес в разных отраслях. Для каждой прописали план действий: по многим отраслям надеются на увеличение количества частных компаний, где-то — помогать информацией или проводить больше проверок.

Ранее мы публиковали информацию о том, сколько бизнесов открылось и закрылось за последние несколько лет в сферах общепита и салонов красоты. Данные нас удивили.

По данным Министерства инвестиций и промышленности Ярославской области на начало 2026 года в сфере малого и среднего предпринимательства, а также в ИП работали 270,4 тысячи человек. В сферу пришли 24,4 тысячи человек за год, что в Министерстве оценивают как положительный тренд. В 2025 году число малых фирм выросло на 1653 единицы.

Временные проблемы переживает бизнес в перекопанном центре Ярославля: из-за создания пешеходных улиц многие предприниматели сейчас теряют клиентов. Мы рассказывали, что они думают о текущем ремонте.