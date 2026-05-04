«Такого не было со времен ковида»: почему рухнул спрос на детские центры — откровения бизнесмена

Совладелец детского парка активного отдыха рассказал, как сейчас выживает бизнес Источник: из личного архива Романа Шарипова

Спрос падает, расходы растут, а привычные каналы связи с клиентами перестают работать. Детские развлекательные центры во многих городах России переживают один из самых сложных периодов за последние годы — предприниматели сравнивают ситуацию с пандемией. О том, почему весна стала одним из худших сезонов, как блокировки мессенджеров бьют по бизнесу и почему «оптимизировать уже почти нечего», — в колонке совладельца детского парка активного отдыха Романа Шарипова. Далее — от первого лица.

Роман Шарипов

Как упал спрос

За последний год спрос на детские развлекательный центры снизился примерно на 20%. Но здесь важно понимать: это не просто снижение — это именно спад. И, если честно, правильнее смотреть не на год, а на последние несколько месяцев.

Потому что того, что началось после Нового года, у нас не было со времен ковида. Спрос на праздники упал примерно в три раза. Их стало намного меньше. Посещаемость тоже снизилась — где-то в два раза, если сравнивать март этого года с мартом прошлого.

Сезонность в нашем бизнесе была всегда. Есть сильные месяцы — январь, март. Есть слабые — февраль, апрель. Но сейчас проблема в том, что даже сильные месяцы проседают. Например, март стал одним из худших из-за падения спроса.

Конкуренция за эти годы выросла. Когда начинали восемь лет назад, мы были первыми в своем формате. Сейчас мы не одни. Но если бы проблема была только в конкуренции, всё было бы проще. По структуре услуг у нас значительных изменений нет: есть свободные посещения и дни рождения, выпускные, мастер-классы. Где-то сделали упор на праздники — в зависимости от площадки. Но в целом спрос снизился.

«Проблема со связью оказалась неожиданно серьезной»

Одна из неожиданных проблем — это связь и мессенджеры. Раньше всё было просто: мы общались с клиентами в Viber, WhatsApp, Telegram. Сейчас Viber заблокировали, WhatsApp тоже, Telegram начали замедлять. И проблема даже не только в этом. Бывает, что у человека просто нет интернета, а ему нужно задать вопрос, — он не может. Или не понимает, куда писать.

Мы сейчас перешли в Max, но не все хотят его скачивать. Сотрудники буквально уговаривали клиентов установить его. И человек в итоге просто не может с нами связаться. Даже на сайте мы не сразу всё перестроили: раньше были кнопки, ведущие на Viber и WhatsApp, потом добавили Telegram, а сейчас и с ним проблемы. Во «ВКонтакте» можно написать, но это тоже не всем удобно. В общем, проблема со связью оказалась неожиданно серьезной.

Посещаемость детских развлекательных центров в сравнении с прошлым годом упала примерно в два раза Источник: Kuku-ruza.ru

Привлекать новых клиентов тоже стало сложнее. Раньше было понятно, где аудитория, — Telegram, Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), «ВКонтакте». Сейчас каналы раздроблены, не факт, что человек вообще увидит информацию.

Расходы растут, а люди экономят

По расходам ситуация тоже сложная. Расходы выросли кратно. Например, коммунальные платежи: раньше это было около 60 тысяч рублей, сейчас — больше 120 тысяч. Изменилась аренда, выросли сопутствующие траты: вывоз снега, уборка, электроэнергия. В целом подорожало вообще всё.

Если брать любые затраты, нет ни одной позиции, которая осталась бы на прежнем уровне. Даже такие вещи, как посуда, скатерти, расходники для праздников, — всё стало дороже. Подорожало такси — значит, аниматорам стало дороже добираться, и агентства повышают цены.

Но при этом повышать цены на услуги мы не можем. У нас большая конкуренция, есть определенный потолок. Если сравнивать с 2024 годом, стоимость услуг выросла примерно на 100 рублей за билет. Это минимально и, конечно, не покрывает все расходы.

Мы стараемся сохранять скидки — для детей с инвалидностью, для многодетных, для участников СВО. Например, для детей с ОВЗ цена у нас осталась на уровне прошлых лет. Но при этом люди стали экономить. Средний чек падает. Отдых — это не товар первой необходимости. Человек может просто не прийти и пойти гулять с ребенком на улицу. Сейчас многие выбирают именно это.

Кадры и налоги

С кадрами ситуация, наоборот, изменилась в лучшую сторону. Если раньше откликов было немного, то сейчас есть из кого выбирать. Недавно мы разместили вакансию и за один день получили около 100 откликов. Такого раньше не было. Для нас это удобно, но в целом это показатель того, что в экономике есть проблемы: много сокращений, люди ищут работу.

Требования по безопасности мы прошли еще раньше, адаптировались. Но сейчас усилилась налоговая нагрузка и появились проверки. Буквально недавно у нас была контрольная закупка, проверяли чеки. Всё прошло нормально, но таких предпринимателей, как мы, там было много, и у всех похожие ситуации. Понятно, что это работа системы, но сейчас и без этого непросто.

«Оптимизировать почти нечего»

По расходам мы и так всегда старались держать всё под контролем, у нас нет раздутого штата или непонятых трат. Но сейчас оптимизировать уже почти нечего — растут базовые расходы, от которых нельзя отказаться. Можно сократить рекламу или какие-то программы, но это тоже влияет на поток клиентов.

По господдержке — честно, я не знаю инструментов, которые реально помогли бы в нашей ситуации. В ковид нам за 6 месяцев локдауна государство выделило 15 тысяч рублей.

Если говорить про перспективы, то сейчас сложно давать прогнозы.

Стоимость билетов за два года увеличилась примерно на 100 рублей, что не компенсирует рост затрат бизнеса Источник: Kuku-ruza.ru

Если заходить в этот бизнес, ключевой момент — это аренда. Она может стать критичной. У нас был опыт, когда аренду повышали каждый год, и в итоге мы были вынуждены уйти с площадки. Это бизнес с большими вложениями на старте и долгой окупаемостью. И если при этом растут расходы и падает спрос, работать становится очень тяжело. Сейчас в городе уже много центров закрывается или продается.

И дальше всё будет зависеть от общей ситуации. Если экономика стабилизируется, люди начнут тратить деньги, тогда всё восстановится. Если нет, сфере услуг будет очень сложно. Потому что если люди начинают экономить даже на базовых вещах, то на развлечениях — в первую очередь.