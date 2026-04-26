«Вы же дилетантка, Оля»: как жительница глухого села открыла свою школу этикета в Москве — вдохновляющая история

Она тянулась к этикету, еще будучи совсем юной Источник: Оксана Болотских

Ольга Бенуа родилась и выросла в небольшом селе Новокалманка в Алтайском крае, где помимо школы ее повседневной рутиной был уход за хозяйством и прополка грядок. Сейчас ей 44 года, она руководит собственной школой этикета в Москве и учит людей правилам поведения, помогающим уверенно ориентироваться в повседневной жизни — от общения с коллегами до умения грамотно давать отпор обидчикам.

О том, как Ольга прошла путь от деревенской жизни до собственного дела в столице, читайте в материале NGS22.RU.

Доила коров и следила за огородом

Детство Ольги было непростым: когда ей было 13, из жизни ушла мама, поэтому многие обязанности по дому, дойка коров, уход за огородом легли на плечи школьницы, которая была совершенно не готова к такому скорому взрослению.

— Родители у меня были простыми людьми: мама работала продавцом, а папа водителем. Соответственно, никакого специального воспитания у нас дома не было: никто не учил меня, как держать вилку или, например, вести себя с мальчиками, но к этим знаниям я тянулась сама, мне было интересно узнать, как устроен мир, — говорит Ольга.

После школы она решила переехать в Барнаул, чтобы попробовать поступить на режиссера-постановщика, поскольку в школе ей нравилось организовывать события и выступать на публике. Первый экзамен сдать не удалось. Но Ольга не отчаялась и поступила в колледж, где проучилась три года, а затем вновь решила попытать свои силы и получить высшее образование. И сдала экзамены уже на отлично.

Источник: Городские медиа

После учебы в университете Ольга увлеклась этикетом.

— Помню, эта тема меня так заинтересовала, тогда и я поняла, что на свиданиях или даже на собеседованиях могла бы чувствовать себя куда более уверенно, если бы знала правила, поэтому и начала изучать их. Помню, могла прийти на встречу с молодым человеком и чувствовать себя довольно неловко из-за того, что не понимала, стоит ли мне предложить заплатить за себя, мешкалась, нервничала, хотя в этикете, например, есть правило о том, что платит именно приглашающий. Поэтому, когда в тебе есть такая вот необходимая база, ты можешь сохранить лицо, чувство собственного достоинства и уже не трясешься в нервном непонимании, — подчеркивает Ольга.

«У вас нет образования, вы ничего не знаете»

Изучать такую узкую нишу в 2013 году Ольге пришлось самостоятельно, поскольку тогда учить этому никто готов не был.

— Я собрала информацию по крупинкам и составила несколько занятий по этикету для детей, упаковала их в программу и попыталась представить школам в Новосибирске, где тогда и жила, но как такового отклика не нашла. Мне казалось, что это будет интересно всем, но нет, поэтому я продолжила изучать это направление и параллельно зарабатывала на основной работе, — продолжает наша собеседница.

Сейчас у Ольги Бенуа своя школа этикета, где обучаются и взрослые, и дети Источник: Ольга Бенуа

Первые заинтересованные клиенты появились у Ольги лишь в Санкт-Петербурге, куда она решила переехать, чтобы стать частным педагогом. Однако понимала, что источников знаний мало и опыта по-прежнему не хватает:

— Я поняла, что мне нужен наставник. Тогда, работая на телевидении, я пригласила к себе на программу авторитетного эксперта в области этикета Ивана Сергеевича Арцишевского. Во время съемок рассказала ему, что занимаюсь преподаванием этикета, на что он ответил: «Вы же дилетантка, Оля, как вы можете преподавать этикет? У вас нет образования, вы ничего не знаете». Для меня это был удар. Мне хотелось сделать что-то полезное, поделиться знаниями, а гуру, мастер в моем направлении будто отрезал мне крылья. Но по итогу всё же помог и направил. Затем я уехала в Москву и в 2022 году уже открыла собственную школу этикета, а затем получила образовательную лицензию для выдачи удостоверений о повышении квалификации.

Занятия по этикету помогают обрести уверенность в том числе на собеседованиях Источник: Оксана Болотских

Ольга даже изменила фамилию, чтобы она соотносилась с делом ее жизни.

— Это было мое осознанное решение. Фамилия Шишкина тоже была довольно звучной, но я хотела, чтобы новая ассоциировалась с искусством и эстетикой. Бенуа отсылает нас к художественному творчеству, красоте, гармонии, но это никак не изменило мое отношение к семье и месту, где я выросла. Я люблю всё, что связано с моей деревней, и никогда не буду скрывать, что выросла в селе, — уверяет она.

Настоящий «домашний ресторан»

Особенно сложным для Ольги оказался период коронавируса: тогда из-за новых условий ей пришлось быстро пересмотреть подход и начать преподавать этикет не только в формате мастер-классов в ресторане, но и выходить в онлайн. Процесс обучения превратился в интерактивную практику:

— Мы научились подстраиваться: помимо игровых презентаций создаем «домашний ресторан». Родители заранее готовят столовые приборы, салфетки и блюда, а дети подключаются к эфиру и повторяют все движения за мной — если у ребенка есть желание, то он сможет освоить знания как офлайн, так и онлайн. Такой формат занятий расширил границы — сейчас у меня есть клиенты из Казахстана, Эстонии, Швейцарии и других стран.

Одной из первых учениц в школе этикета тогда стала пятилетняя Марина, которая пришла на занятие за ручку с бабушкой.

— Тогда Марина была совсем малышкой. Сейчас ей уже двенадцать лет, и всё это время мы совместно открываем новые границы этикета. Еще одна моя ученица, Вероника, занимается на курсах уже более трех лет. Мне приятно наблюдать за тем, насколько бережно и трепетно девочки всё выполняют. С семьей Вероники у нас уже отточенная схема: мама «работает» официантом, подает блюда, а сама ученица так уверенно держит себя за столом, будто она актриса из фильма о царской семье, — смеется Ольга.

Марина Башкирцева — одна из первых учениц школы Ольги Источник: Ольга Бенуа

Бывали в практике и случаи, когда подростки сопротивлялись знаниям и новым дополнительным урокам.

— Был у меня 13-летний ученик, который испытывал меня на каждом занятии, задавал колкие вопросы, пытался доказать, что ему всё это не нужно, вальяжно так, раскинувшись, сидел на стуле во время занятия. Постепенно сдался: к концу нашего первого урока сидел уже с ровной спиной, осознавая, насколько манера держать себя говорит о воспитании и уважении к собеседнику, а на следующем занятии сел на другой стул — сказал, что на том ему было не так удобно. Когда мы встретились на мастер-классе лично, он вел себя очень достойно, — приводит пример преподаватель.

Сейчас Ольга — признанный эксперт в области хороших манер Источник: Ольга Бенуа

Такие моменты для Ольги — главный показатель эффективности занятий. Однако самым главным своим учеником Ольга Бенуа в шутку называет четырехмесячного сына.