«Женился в 10 лет, в 14 стал отцом». Цыган рассказал, как совмещает жизнь в таборе, блогерство и барный бизнес

Максим живет в цыганском таборе, но, как он сам говорит, «русской жизнью» Источник: maksforbs / instagram.com*

Максим Дица — цыган, который разбивает стереотипы вдребезги. Он работал моделью, а позже сменил род занятий и стал успешным ресторатором, совладельцем двух баров в Екатеринбурге: уже известного в городе «Негодяи» и совсем нового «Дома культуры». Парень не крадет коней и детей, не обвешивается золотыми цепями и не гадает. Недавно он завел блог и там подшучивает над мифами о «загадочной» жизни табора.

При этом Максим родился и вырос в цыганском поселке, был воспитан в традициях своего народа. Будучи подростком, он женился, рано бросил школу, а уже в 29 лет стал дедушкой. В интервью E1.RU предприниматель рассказал, как в современном мире сохраняются обычаи его народа.

Посмотрите историю Максима Дицы в этом видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

«Людей шокирует, что в 29 лет я стал дедушкой»

— Вы начали вести блог с подачи «Привет, я цыган из Екатеринбурга», и ролики сразу стали популярными. Они собирают сотни тысяч, а то и более миллиона просмотров. Почему решили зайти с национальности?

— Это цепляет людей. Многим интересны традиции других народов. А с цыганами связано еще и много стереотипов: наркотики, шубы, кони, всё в таком ключе.

— Еще золото…

— У меня, кстати, в детстве было два золотых зуба. Тогда это было модно, мне было лет десять, я прибежал к родителям и сказал, что тоже хочу золотые зубы. Мне на клыки надели две золотые коронки, но я с ними ходил всего около года. Я еще светлый цыган, и смотрелось всё это максимально стремно.

— Вы внешне и правда не очень похожи на цыгана.

— Да, я постоянно это слышу. Все знакомые удивляются. Еще больше людей шокирует, когда я говорю, что в 29 лет стал дедушкой.

— Ого! А когда вы женились?

— Я же два раза был женат. В первый раз меня женили совсем ребенком, в десять лет, и тогда я не выбирал. Невеста была на четыре года старше, и мы друг другу совсем не подходили. Спустя три года я развелся в первую очередь из-за разницы в возрасте. Не стерпелось — не слюбилось.

Я развелся в 13 лет, и спустя несколько месяцев меня снова женили. Но на этот раз у меня было право голоса, я выбирал невесту. Это была девушка из Санкт-Петербурга, мы познакомились. И сама невеста тоже участвовала.

Уже в 14 лет я стал отцом, сейчас у меня три дочки. Старшую я выдал замуж полтора года назад, ей было 14 лет на тот момент. А четыре месяца назад стал дедушкой. У меня родилась внучка.

— Каково быть настолько молодым отцом?

— Наверное, это классно. Когда девочки родились, воспитанием занимались мои родители, поэтому бессонные ночи и памперсы были всё же их заботой. А сейчас дети уже взрослые: старшей 15 лет, средней — 12, а самой маленькой — почти 8 лет. Поэтому удобно, что я молодой, и они уже подростки.

Видео, где Максим рассказал, что стал дедушкой в 29 лет, собрало больше 1,2 миллиона просмотров Источник: maksforbs / instagram.com*

— Теперь вы помогаете с внучкой?

— Конечно, я прихожу нянчиться, но дочь вышла замуж и живет с семьей своего мужа. Поэтому мы ходим друг к другу в гости. Сказать, что я чувствую себя дедом, наверное, нет. Для меня странновато, пока я потихоньку принимаю эту мысль.

— Не было страшно отдавать своего ребенка в другую семью?

— Я для дочек нашел хорошие семьи, и все женихи живут рядом. Семьи выбирал я, и я знаю, что это семья со средним достатком, они не богатые, не нищие, но и нуждаться девочки ни в чем не будут. Старшая живет через три дома от нас, все соседи. Учитывая расселение поселка, даже после переезда они всё равно будут рядом со мной.

— У вас три девочки, все они выйдут замуж в ближайшие годы. Не страшно, что дом опустеет?

— Нет, просто нужно родить мальчика. Это есть в планах.

«Отучился всего пять классов»

— Когда появилась семья, вряд ли вы продолжили учиться. Насколько я знаю, среди цыган в таборе нет людей с высшим образованием.

— Да, я отучился всего пять классов.

— Ощущаете недостаток образования?

— Когда я из школы уходил, думал: «Зачем мне образование? Главное — считать умею». Так все цыгане, кстати, думают. Но, становясь старше, конечно, понимал, что хотя бы среднее образование получить стоило. С ним мне было бы легче. Со временем ко всему можно приноровиться, научиться, но мне многое сложнее дается.

Поэтому для своих дочек я решил, что они как минимум до девятого класса доучатся. Будет сын — он точно получит высшее образование.

С этого видео начался блог Источник: maksforbs / instagram.com*

— Традиционный для цыган род деятельности — металлопрокат и стройка. Как вы оказались в общепите?

— С 16 лет я работал продавцом-консультантом в сети быстрого питания, потом стал наставником-менеджером спустя четыре года. Ушел в цыганский классический бизнес, помогал родителям, но начал заниматься неликвидной продукцией. Попробовал, поработал, понял, что не мое.

И тогда ушел в строительство. До сих пор параллельно с двумя барами я занимаюсь стройкой. В сезон летом я полностью ухожу в строительство.

Общепит мне был близок с юности, в молодые годы я стал постоянным гостем «Негодяев» (изначально бар открывала другая команда). И всегда была мечта, что когда-нибудь я куплю этот бар. Прямо чуйка была. И в очередной раз в марте 2022-го я хотел покурить кальян — а «Негодяи» были закрыты. Спустя несколько дней увидел объявление, что бар продается.

Я сразу решил, что это знак, судьба. Тут же написал другу, предложил купить, и за три дня мы стали владельцами «Негодяев».

Беднеют ли гости баров

— В Екатеринбурге высококонкурентная сфера общепита. Заведений много, выживают в борьбе за клиента далеко не все. Чем ваши бары отличаются от множества других?

— У «Негодяев» концепт коктейльного бара, с большой картой напитков и фьюжен-кухней. А главное — все блюда проверенные и вкусные.

С «Домом культуры», который открылся в декабре 2025-го, всё иначе. Куда пойти потанцевать в Екатеринбурге? Да некуда. Ночных баров с такой большой площадкой не было в принципе. Когда мы открывались, сразу делали упор на то, что здесь будут танцы, шоу и возможность проводить банкеты.

Мы делали анализ и брали обратную связь от гостей перед открытием, спрашивали, чего не хватает на рынке. Чаще всего отвечают, что не хватает культурного бара, где можно прийти и отдохнуть, потанцевать, без рисков и съема.

У нас целевая аудитория — женщины (даже по «Негодяям» мы смотрим, что 70% гостей — это девушки). В основном гостям от 27 до 40 лет. То есть это женщины, которые работают и знают, чего хотят.

— Какое развитие бизнеса видите в будущем?

— В «Доме культуры» к лету мы планируем много изменений. На цокольном этаже появится караоке, а на улице отстроим двухэтажный летник.

— Звучит амбициозно. Но будет ли такой спрос? Многие рестораторы говорят, что клиенты беднеют. Якобы в последние годы многие отказываются от развлечений в пользу экономии, ужимаются, реже посещают заведения.

— Число гостей у нас остается прежним, но мы заметили, что средний чек гостя действительно значительно упал. Если раньше средний чек на человека был 3500 рублей, то сейчас примерно 2500–2300. То есть, условно, раньше коктейли пили залпом, а теперь больше растягивают удовольствие.

Максим в ресторанном бизнесе с 2022 года Источник: maksforbs / instagram.com*

Люди всё еще хотят веселиться, но делают это более скромно.

О работе моделью и хейте

— До бизнеса вы занимались съемками для журналов, работали моделью. Это очень нетипичный выбор. Как оказались на подиуме?

— Был такой опыт. Подруга, у которой свое модельное агентство, предложила попробовать, появились заказы. Я снимался для торговых центров, журналов, магазинов.

— Как близкие к этому отнеслись?

— Я никому не рассказывал. Даже в соцсетях тогда вел два аккаунта — цыганский и русский. Но в итоге женщины из табора однажды были в загсе, листали свадебный журнал и увидели меня там. Осуждали ли они это? Скорее всего, да. Многим людям присуще желание обсуждать всех за спиной.

Максим работал моделью для торговых центров и журналов Источник: maksforbs / instagram.com*

— А родители поддерживали?

— Мама спокойно отнеслась, а тетя, например, вообще была в восторге. Всем рассказывала, что я модель.

Я всю жизнь иду по своему пути, не всегда мой выбор одобряют, и я долгое время боролся, бунтовал. У меня погоняло в поселке среди цыган — Русский. У меня всё по-русски: живу по-русски, одеваюсь по-русски и дружу с русскими. К счастью, в последние лет пять родные стали просто принимать это.

— В блоге вы уже сталкивались с хейтом?

— Я ожидал, что хейта будет много, но оказалось, что большинство реагируют позитивно. Я сразу зашел с самоиронии: где там кони, где зубы? Этим я обезоружил комментаторов: им вроде бы и сказать-то нечего.

Но я думаю, на Е1.RU появится хейт. Меня это не огорчает, у каждого свое мнение. Хочешь выплеснуть желчь из себя? Ну, господи, пожалуйста. Стану я от этого хуже? Нет. Лучше, хейтеры, приходите к нам в бар, я вам налью настоечку!

Права цыганских женщин

— Как устроен цыганский быт? Вы живете с родителями?

— Нет, я старший. Младший сын — да, должен оставаться в родительском доме.

— Сложно строить семью, когда несколько поколений под одной крышей?

— Всё от родителей зависит. Я своих родителей обожаю, особенно маму. Когда домой приезжаю с работы, сразу же ей звоню, мы встречаемся на ужин или попить чай. Я без мамы никуда, хоть мне и 30 лет.

— А какая жизнь у цыганок? Они имеют право работать?

— В основном женщины занимаются торговлей — скупают и перепродают вазы, ткани, посуду, но опять же среди цыган. Для женщины идти куда-то работать на дядю — у нас такого нет. Это считается позорно: значит мужчина не может сам зарабатывать.

Но женщина может участвовать в семейном бизнесе. К примеру, четыре года назад я открывал для мамы ателье: арендовал офис, оборудовал его швейными машинками, тканями, нашел сотрудниц. Полтора года мама проработала в этой сфере, я ей помогал. Но это настолько тяжелый бизнес, потому что швеи — творческие люди, с ними трудно, они будто на своей волне.

— Цыганки до сих пор одеваются в традиционные длинные юбки. Почему?

— Когда ты незамужняя, ты можешь ходить в чем угодно, но после вступления в брак ты уже обязана носить эти длинные юбки до конца жизни.

Своих девчонок я стараюсь учить быть стильными, на праздники всегда им покупаем вечерние платья, они ходят на макияж, прическу. Стараюсь их баловать и потихоньку в них вкладываю, какими нужно быть.

Максим с юмором рассказывает о жизни цыган и этим обезоруживает хейтеров Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

— И для мужчин тоже ведь есть ограничения в одежде. Парням нельзя носить шорты. Почему?

— Это неуважение к старшим. Цыганка выходит замуж, становится женщиной, и с того момента всё, что ниже пояса, считается «поганым». У ее мальчика ровно то же самое. Я не могу показать свои ноги, так как это будет неуважение к обществу цыган. В присутствии старших появиться в шортах — значит проявить неуважение.

Но при этом, когда мы с ребятами ездили за границу, в компании были те, кто старше меня на 10–12 лет. Я сразу подошел, извинился по-цыгански, и все с пониманием отнеслись. Не будешь же ты в жару ходить в джинсах. Главное — не быть наглым.

Но если бы я в поселке появился в шортах, то понятно, по башке бы сразу получил.

О стереотипах и любви к пышным праздникам

— Что насчет стереотипа, якобы цыгане всегда замешаны в криминале?

— Нет плохих национальностей, есть плохие люди, и среди цыган, конечно, есть те, кто нарушает закон. Но я никогда ничего не брал лишнего ни у кого — не воровал, не обманывал. Я верю в эффект бумеранга.

— И детей тоже теперь не воруют?

— Этим раньше пугали детей. Цыгане были как бабайка или Баба-яга. Даже у меня друзья, когда приезжают с детьми гостить, говорят, мол, будешь себя плохо вести, отдам Максиму. Я шучу: «О, мальчик! Мне надо мальчика, я тебя заберу».

— А роскошные праздники на широкую ногу до сих пор сохранились?

— Да. Национальность «цыган» — она же тоже большая: есть молдавские, сербские, русские. Мы — котлярские. Это очень религиозный народ, мы православные, и главные праздники — это Рождество и Пасха.

В эти дни мы накрываем огромные столы. Пока идут новогодние каникулы, все ходят в гости, и когда это несколько сотен человек, праздновать, конечно, выходит накладно. За новогодние праздники я, например, отдал около полумиллиона.

Посмотрите, как цыгане празднуют Рождество Источник: maksforbs / instagram.com*

Боясь осуждения, что начнут говорить: «Ой, нищеброд, не мог нормальный стол накрыть», многие лезут в долги, чтобы сделать, «как должно быть», не хуже, чем у всех.

— Дороже традиционных праздников, наверное, только свадьбы?

— На свадьбах стол должен ломиться от дорогих угощений: крабы, лобстеры, икра. Причем долгие годы была традиция: свадьба должна отмечаться всегда дома, якобы из дома в дом ты невесту уводишь. Но нынешнее поколение цыган — обрусевшие, всё чаще и в заведениях празднуют. И это слияние культур со временем будет проявляться всё больше, я думаю.