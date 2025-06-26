В России заработал китайский маркетплейс, утверждающий, что не торгует подделками. Его самого приняли за фейк

Источник: Yang Meiqing / VCG / Visual China Gr

О том, что в России появилось официальное приложение популярного китайского маркетплейса Poizon, на прошлой неделе сообщил в своем телеграм-канале региональный директор Poizon Global Дмитрий Селихов. В Китае проект известен тем, что готов гарантировать оригинальность брендовых товаров. Но российские покупатели усомнились в подлинности самой площадки. Подробности — в материале «Фонтанки».

Что такое Poizon и чем он известен

Китайский Poizon работает с 2015 года. Сначала проект позиционировался как сообщество любителей уличной моды и сникерхедов (коллекционеров кроссовок). Впоследствии платформа, переименованная в Dewu, стала полноценным маркетплейсом, который продает одежду, сумки, часы, электронику, обувь. В 2023 году оборот Dewu превысил 15 млрд долларов. У приложения более 170 млн активных пользователей в месяц. Компания позиционирует себя как «умный ресейл», который борется с подделками. Для этого создана собственная система проверки товаров: заявляется, что товары проходят через специалистов, прежде чем попасть к покупателю. С учетом того, что в России маркетплейсы имеют репутацию главного рассадника контрафакта, бизнес-модель китайской площадки выглядит донельзя актуальной.

Судя по телеграм-каналу Poizon, в тестовом режиме площадка в России функционирует с конца 2024 года. До этого у Poizon не было прямых поставок в Россию, но заказать вещи можно было через партнеров (к примеру, Ozon и CDEK.Shopping).

Также было несколько неавторизованных площадок-посредников. Например, сайт poizon.ru (ООО «Пойзон»), принадлежащий Цай Цзиньшую, в 2024 году заработал 24 млрд рублей и даже зарегистрировал права на логотип и название. Правда, с точки зрения владельца оригинального Poizon — Shanghai Dewu Information Group Co. Ltd — это было злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. Компания обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконной регистрацию товарных знаков в России, рассмотрение состоится 25 июня.

А «официальный» Poizon точно настоящий?

После анонса запуска официального Poizon российские покупатели начали сомневаться и в его подлинности. В комментариях в телеграм-канале пользователи интересовались, не очередной ли это посредник-перекупщик. В пользу этой версии, по мнению скептиков, говорило два факта. Стороной, оказывающей услугу, является компания PRO NEW WORD (HONG KONG) LIMITED, а вовсе не Shanghai Dewu Information Group Co. Ltd. Российское приложение является самостоятельным сайтом, а не русифицированной версией китайского маркетплейса. Кроме того, российское юрлицо у площадки, судя по всему, отсутствует, во всяком случае на сайте никак не упомянуто: можно предположить, что товар выкупается PRO NEW WORD (HONG KONG) LIMITED и доставляется в Россию через брокеров и таможенных представителей.

Настораживают и вайбы «АлиЭкспресса» в описаниях в социальных сетях. Так, в телеграм-канале сказано, что Poizon позиционирует себя как «специализированный маркетплейс для поиска, покупок и поделения (так!) оригинальных премиум-товаров». А в группе VK сообщается, что Poizon — «это курированная платформа для поиска и покупки подлинными премиальными товарами» (так!). Впрочем, если учесть, что региональный директор Poizon Дмитрий Селихов ранее работал в Alibaba Group, такой стиль можно считать преемственностью.

Через несколько дней в телеграм-канале Poizon появилось заявление: «Мы с уверенностью и ответственностью сообщаем, что имеем официальную авторизацию от DEWU Китая. Тем, кто сомневается в нас, мы ответим качеством нашей продукции и докажем свою надежность делом». Порталу shoppers.media удалось получить комментарий от китайского маркетплейса. «Сайт thepoizon.ru и приложение, запущенные в настоящее время в России, являются частью глобальной стратегии экспансии Dewu. <…> Платформа официально авторизована Shanghai Dewu Information Group Co., Ltd. (ранее известной как Shanghai Shizhuang Information Technology Co., Ltd., оператором приложения Dewu в Китае) и является назначенным партнером Dewu по электронной коммерции в России», — говорилось в ответе, который цитирует издание 23 июня.

Сколько стоят товары ушедших из России брендов на Poizon

На сайте thepoizon.ru предлагается более 2 млн товаров более 1000 глобальных брендов в категориях «кроссовки», «обувь», «одежда», «сумки», «аксессуары», «игрушки». Среди них как люкс и премиум (Prada, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Giorgio Armani и другие), так и более доступные, но ушедшие из России бренды средней и выше среднего ценовой категории (Uniqlo, Nike, Adidas, GAP, Puma и другие).

Некоторые из этих марок по-прежнему представлены в мультибрендовых магазинах, а также на маркетплейсах (например, Lamoda, Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет»). Но на китайском маркетплейсе ассортимент шире в разы и часто дешевле. Например, кроссовки NIKE Tech Hera на Lamoda стоят 12 593 рубля, на Poizon всего 5990 рублей. Впрочем, в официальном магазине Nike (для российских пользователей доступна, к примеру, кувейтская версия) они со скидкой продаются за 24,9 кувейтских доллара, или примерно за 6300 рублей.

На Lamoda всего 16 позиций Uniqlo, на Poizon — несколько сотен. Ozon по запросу Uniqlo выдает десятку позиций, но при ближайшем рассмотрении большинство к японскому бренду отношения не имеет. Если сравнивать цены с официальным интернет-магазином Uniqlo, то товары в китайском маркетплейсе всё же стоят дороже. Например, одна из самых ходовых моделей курток у китайцев стоит 8620 рублей, у самих японцев 79,9 доллара (около 6200 рублей по курсу ЦБ). Еще одна проблема китайского маркетплейса — при огромном выборе слишком мало фильтров. В итоге, чтобы найти искомое, нужно долго и мучительно листать каталог вручную. В некоторых заявленных категориях и брендах товара пока нет в наличии.

Как устроена покупка на Poizon?

Для покупки в Poizon необходимо указать паспортные данные, адрес доставки и ИНН. К оплате принимаются карты платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Посылку из Китая в Центральный и Северо-Западный округа обещают доставить за 15–22 дня (примерно за столько же доходят, к примеру, посылки из Китая, заказанные через «Яндекс.Маркет»). Как ни парадоксально, на Дальний Восток и Урал посылка будет идти дольше — до 26 дней.

Товар, который не подошел или не понравился, можно вернуть в течение семи дней. Но он должен быть в оригинальной упаковке, с сохранением всех этикеток, со всеми комплектующими деталями и без следов использования или носки. В этом случае будет удержан сервисный сбор в размере 899 рублей. При наличии дефектов товар также можно вернуть в течение недели, за него будет возмещена полная стоимость. В этом плане отечественные продавцы выигрывают у китайцев: у многих сервисов можно примерить и вернуть то, что не подошло, бесплатно.

Товары точно настоящие?

На сайте Poizon заявляется, что товары прошли проверку подлинности экспертами и искусственным интеллектом. Верификация проводится в лаборатории, в том числе с помощью ультрафиолетового излучения, а товар доставляется в фирменной упаковке Poizon c набором защиты от подделок. Такой набор включает коробку фирменного лазурного цвета, заклеенную лентой, сертификат подлинности и бирку с QR-кодом, перейдя по которому можно узнать, что за оригинальность товара поручились сотрудники Poizon. Впрочем, отмечается, что некоторые заказы не подлежат аутентификации, так как продавцы уже соответствуют критериям и требованиям.

Потребителю, по сути, предлагается поверить маркетплейсу на слово. Тем более что в случае сомнения в подделке предъявить претензию будет проблематично. В разделе об условиях сообщается, что PRO NEW WORD (HONG KONG) LIMITED (то есть российский Poizon) не является продавцом товара, а лишь предоставляет помощь в координации доставки через третьих лиц, услуги аутентификации, а также техническую и операционную поддержку сервисов.