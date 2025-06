В России заработал китайский маркетплейс, утверждающий, что не торгует подделками. Его самого приняли за фейк

Что такое Poizon и чем он известен

Также было несколько неавторизованных площадок-посредников. Например, сайт poizon.ru (ООО «Пойзон»), принадлежащий Цай Цзиньшую, в 2024 году заработал 24 млрд рублей и даже зарегистрировал права на логотип и название. Правда, с точки зрения владельца оригинального Poizon — Shanghai Dewu Information Group Co. Ltd — это было злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. Компания обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконной регистрацию товарных знаков в России, рассмотрение состоится 25 июня.

А «официальный» Poizon точно настоящий?

После анонса запуска официального Poizon российские покупатели начали сомневаться и в его подлинности. В комментариях в телеграм-канале пользователи интересовались, не очередной ли это посредник-перекупщик. В пользу этой версии, по мнению скептиков, говорило два факта. Стороной, оказывающей услугу, является компания PRO NEW WORD (HONG KONG) LIMITED, а вовсе не Shanghai Dewu Information Group Co. Ltd. Российское приложение является самостоятельным сайтом, а не русифицированной версией китайского маркетплейса. Кроме того, российское юрлицо у площадки, судя по всему, отсутствует, во всяком случае на сайте никак не упомянуто: можно предположить, что товар выкупается PRO NEW WORD (HONG KONG) LIMITED и доставляется в Россию через брокеров и таможенных представителей.