«Вынужденно перешла на кофе из сетевых магазинов»: цена популярного напитка взлетела до 300 рублей за стаканчик

Для многих стаканчик кофе по утрам стал ежедневным ритуалом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











С начала года выросли цены на напитки в кофейнях. В крупных сетях они поднялись на 10–13%, но, по прогнозам участников рынка, это не предел. Цены на кофе на биржах продолжают расти, и ситуация может стабилизироваться только к лету. К чему готовиться кофеманам — в материале наших коллег из NGS.RU.

Как изменились цены

О подорожании напитков читатели портала NGS.RU начали сообщать в середине марта.

«Кофе — мой ежедневный утренний ритуал. Еще год назад я покупала его там, где хотела, после перешла на более бюджетные кофейни, но теперь и там цена за средний капучино доходит почти до 200 рублей. При этом кофе то и дело горький или сильно разбавлен молоком, цена и качество несопоставимы, — написала сибирячка Елизавета. — Сейчас я вынужденно перешла на кофе из сетевых магазинов. Не сказать, что там вкуснее, но хотя бы не так дорого. Почему за обычный напиток приходится выкладывать внушительную часть бюджета — для меня непонятно».

Жительница Новосибирска Алена отметила, что за год в некоторых точках кофе подорожал на 50–70 рублей.

«Вроде бы не очень много, но одно дело, когда ты покупаешь кофе с собой за 250–300 рублей, а другое — за 350–400 рублей. Плюс булочка или печенька — уже 700 рублей. Повздыхала, заменила любимые кофейни на более доступные для меня варианты. Брать кофе с собой стала гораздо реже. Раньше я начинала со стаканчика латте каждое утро, сейчас сократила до порции в выходной день во время прогулки», — рассказала девушка.

В сети Coffee Collective продают кофе specialty-класса, что тоже влияет на цену напитка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В кофейнях Новосибирска нашим коллегам подтвердили, что за последние месяцы стоимость популярного напитка выросла.

«Мы подняли цены на все напитки на 20 рублей, на классический раф — на 30 рублей, — признали в сети Brewsell. — У нас политика честного ценообразования, мы отталкиваемся от сырьевой себестоимости продуктов — фудкост. Фудкост не должен выходить за 30–40% в стоимости позиции меню. В среднем цена на напитки выросла на 13%».

В «Академии кофе» рассказали, что в последний раз повышали цены на кофе в январе — тогда рост составил 10%. Его объяснили подорожанием зеленого кофе и молока, а также ростом налоговой ставки.

В сети Coffee Collective кофе подорожал осенью прошлого года на 15–20 рублей за порцию. Основатель проекта Алексей Нагибин отметил, что такое повышение не покрывало изменений себестоимости, которые вызвала инфляция, рост цен на арабику, увеличение расходов на логистику и изменение курса валют.

«Мы не хотели шоково изменять цены и решили еще понаблюдать за динамикой на рынке», — пояснили в сети.

Сейчас в сети «Академия кофе» американо стоит 170 рублей, капучино — 180 рублей, латте — 185 рублей. В Coffee Collective американо обойдется в 219 рублей, латте и капучино — от 229 до 369 рублей. Сеть Brewsell продает капучино и латте по цене от 150 до 220 рублей, фильтр-кофе (черный без молока) — от 150 до 200 рублей.

«Цены еще не достигли пика»

Один из основных факторов изменения цен на напиток — стоимость сырья на бирже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стоимость напитка в кофейнях складывается из нескольких параметров. Один из основных — цена на сырье.

«Подорожание в кофейнях связано с существенным повышением цены кофе на мировом рынке и, как следствие, в России. Также — с подорожанием молока в прошлом году, потому что в кофейнях покупают около 70–80% напитков с молоком, и в чашке его от 100 до 300 миллилитров», — объяснил NGS.RU Борис Рабинович, учредитель, сертифицированный специалист по качеству кофе компании TAB, предприятия по обжарке кофе, аренде и ремонту кофейного оборудования.

О сильном росте цены на кофе рассказал и основатель Coffee Collective Алексей Нагибин. По его оценке, в 2024 году биржевые цены на зерно достигли многолетнего максимума. С ноября 2024 года по февраль 2025 года стоимость фьючерсных контрактов на арабику выросла на 70% — за счет этого динамика цены на кофе превзошла рост цен на какао.

Фьючерс — стандартизированный контракт на покупку или продажу базового актива в определенную дату в будущем по заранее определенной цене.

«Прогнозы на 2025 год указывают на дальнейший рост цен на кофе, что неизбежно скажется на рынке», — предупредил Алексей Нагибин.

Игроки кофейного рынка признают, что цены на напитки в этом году еще могут измениться Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как подчеркивает Борис Рабинович, цены выросли и на робусту, и на арабику. В феврале они поднялись до максимума за последние 50 лет и превысили показатель на 30%.

«Сейчас биржа немного откатилась назад, цены превышают предыдущий исторический максимум на 10–15%. Поэтому кофе дорожает, и цены в кофейнях еще не достигли своего пика — они подрастут к лету и, скорее всего, стабилизируются. А дальше всё будет зависеть от курса доллара и уровня биржевых цен», — объяснил эксперт.

Борис Рабинович уточнил, что цена на зеленый кофе складывается из двух компонентов: произведения биржевой цены (в долларах) и курса доллара. В результате чем слабее рубль — тем дороже кофе. Сегодня рубль чувствует себя увереннее, и закупки проходят по более выгодной цене, чем в феврале.

«Мировые цены на кофе выросли из-за дисбаланса спроса и предложения. Примерно последние пять лет есть проблемы с урожаями по разным причинам, соответственно, производство опаздывает за спросом, цены растут», — объяснил основатель TAB.

«Мы такие же заложники»

Сами участники рынка называют и другие составляющие цены на напиток. Так, в сети Coffee Collective отмечают, что на стоимость влияет инфляция, которая затрагивает другие составляющие бизнеса. К ним относится зарплата сотрудников, аренда помещений, коммунальные услуги, IT-сопровождение, расходные материалы, сервисное обслуживание оборудования и налоговые расходы.

«В 2025 году мы действительно планируем корректировку цен. Однако наша ключевая цель — не снижать качество продукта. Мы не рассматриваем возможность сокращения затрат за счет понижения качества сырья, — заверили в сети. — При этом, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, наша маржа остается существенно ниже 300–450%, присущих для рынка не классифицированного кофе, но пока достаточной, чтобы покрывать операционные расходы и сохранять качество».

Стабилизации на кофейном рынке эксперты ждут к лету Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В Brewsell отметили, что если рост цен на сырье продолжится, то компания будет вынуждена повысить цены.

«Мы такие же заложники текущей экономичной ситуации, как и все», — подчеркнули в сети кофеен.