Заводов по утилизации нет, а налог есть: в чем польза утильсбора и что будет, если его не платить

Среди автомобилистов не умолкает шум вокруг взлетевшего до небес утилизационного сбора, а государство еще и повышает ставки: последнее произошло в 2026 году. Многие владельцы не понимают, за что конкретно взимается налог, как попасть в льготную категорию и как воспользоваться утилизацией машин, за которую мы, по идее, платим.
Чтобы пролить свет на эти вопросы, вместе с заведующим кафедрой «Эксплуатация автомобилей» Кузбасского технического госуниверситета Андреем Кудреватых NGS42.RU составил карточки по всем острым темам.
- Что такое утильсбор?
- Что такое льготный утильсбор, кому положен и сколько платить?
- Кто попадает под коммерческий утильсбор и сколько платить?
- За какие машины платить не надо?
- Какая польза от утилизационного сбора автомобилистам?
- Что будет, если не заплатить?
- Куда сдать машину на переработку?
Что такое утильсбор?
Завод производит автомобиль: сначала он новый, красивый и дорогой, но в процессе эксплуатации теряет надежность, стареет и ломается. Машину продают из рук в руки до тех пор, пока ее уже никто ни за какие деньги не купит.
— Тогда перед последним владельцем встает вопрос: как избавиться? Бросать гнить на улице нельзя, это всё равно, что сорить окурками мимо мусорки. Для утилизации нужны силы и средства, потому что это своего рода производство: резиновые изделия перерабатываются, силовые агрегаты разбираются до винтиков, корпус прессуется и переваривается, — говорит эксперт.
Налоговые отчисления в виде утильсбора теоретически должны идти на такую инфраструктуру, в той или иной форме она есть во многих странах Европы и Азии. Однако в России это скорее способ ограничения импорта для поддержки отечественных производителей.
Что такое льготный утильсбор, кому положен и сколько платить?
Утильсбор в России начиная с 2024 года постоянно индексируют. Очередное повышение произошло 1 января 2026 года.
Базовая ставка сегодня 20 000 рублей для легковых машин. Она умножается на коэффициент, зависящий от объема и мощности двигателя, а также года выпуска транспорта.
Сбор может быть льготным и коммерческим.
Льготный применяется только к физлицам с машинами для личного пользования. Также должны быть выполнены условия:
Автомобиль год нельзя продавать или ввозить новый.
Если объем двигателя до трех литров, мощность до 160 л. с. (для электрокаров до 80 л. с.), возраст до трех лет, то ставка 3400 рублей (коэффициент 0,17).
Если авто старше трех лет — ставка 5200 рублей (коэффициент 0,26).
В случае, когда транспорт не попадает под эти пункты — ставка становится коммерческой.
При этом, если вы уже заплатили льготный сбор, а затем менее чем через год продали машину, с вас возьмут остаток суммы, недоплаченной по коммерческой ставке.
Если таможенная стоимость транспорта, ввозимого через страну ЕАЭС, занижена, разницу тоже взыщут через утильсбор. Этот нюанс в законе добавлен, чтобы конечная стоимость ввезенных по серому импорту машин сравнялась по цене с официальной поставкой.
Кто попадает под коммерческий утильсбор и сколько платить?
Коммерческий утильсбор платят сами производители, импортеры и так называемые перекупы. А также те, кто под условия льготного сбора не попал.
Ставки на 2026 год:
До 160 л. с. — 3 407 200 рублей;
160–190 л. с. — 3 456 000 рублей;
190–220 л. с. — 3 501 600 рублей;
220–250 л. с — 3 552 000 рублей.
При этом государство планирует ежегодно повышать коммерческие ставки на 10–20% до 2030 года.
Сильнее всего утильсбор вырос для мощных автомобилей представительского класса, однако повышение затронуло и популярные у россиян модели с повышенной мощностью мотора.
За какие машины платить не надо?
Если вы, будучи беженцем или соотечественником-переселенцем по госпрограмме, въезжаете в страну на личном транспорте.
Если вы приезжаете в страну с дипломатической миссией в составе посольства или консульства.
Ваша машина старше 30 лет, это оригинальное ретро-авто с родным кузовом, рамой и двигателем, и вы привезли ее в Россию не ради заработка.
Вы пересекали границы других государств, но изначально выехали из Калининградской области.
Если вы иностранец, но приехали в Россию только временно и обязуетесь увезти свое авто обратно.
В остальных случаях утильсбор взымается, даже если речь идет об отечественном авто. Но в этой ситуации его платит завод-изготовитель и он уже включен в цену.
Какая польза от утилизационного сбора автомобилистам?
— Во многих передовых автомобильных державах владельцу, который сдает транспорт на переработку, государство выплачивает компенсацию. Мол, молодец, что сдал по правилам, а не бросил. В России подобной практики, к сожалению, нет, — говорит Андрей Кудреватых.
Наши старые машины могут скупать частники на разбор — перепродавать еще годные детали и сдавать кузов на чермет. Но такую утилизацию экологичной не назовешь. Какие-то остатки в итоге всё равно оказываются на общей помойке.
С 2010 года в России существовала федеральная программа: сдавая машину старше 10 лет, вы получали сертификат на скидку на покупку нового авто от «Лады». Государство убивало двух зайцев: старые машины не ржавели во дворах, отечественный производитель получал поддержку.
С 2024 года программа не работает.
Что будет, если не заплатить?
Если не заплатить утилизационный сбор, то ГИБДД авто не зарегистрирует, а значит, ездить на нем будет незаконно.
Если таможня выявит факт неуплаты после регистрации, вас обяжут по суду погасить всю сумму сбора и пени (1/300 от ключевой ставки за каждый день просрочки).
Вы не сможете официально переоформить автомобиль на нового владельца, пока долг перед государством не будет закрыт
Тем не менее существуют схемы мошенничества, когда бывший владелец обманывает покупателя и продает ему транспорт, не выплатив свой долг в налоговую. В этом случае платеж ляжет на плечи нового хозяина.
Чтобы этого избежать, обязательно нужно обратиться в справочное бюро ГИБДД со свидетельством о регистрации продавца. По базе сотрудники пробьют машину и точно скажут, уплачены ли налоги, а заодно не числится ли за ней криминала. Также справочное бюро есть и непосредственно в налоговой службе, где вы тоже можете уточнить, не наложены ли на авто какие-либо санкции или аресты.
Куда сдать машину на переработку?
Самое интересное, что в регионах нет специализированного места и конкретного адреса, где вашу машину примут на утилизацию. На сегодняшний день в России таких вообще заводов нет.
В итоге сдать машину на переработку можно только коммерческим путем, например, в пункты приема металлолома (туда примут отдельные детали или голый кузов) или в автосалоны по программе трейд-ин.
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