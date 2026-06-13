Заводов по утилизации нет, а налог есть: в чем польза утильсбора и что будет, если его не платить

Завод производит автомобиль: сначала он новый, красивый и дорогой, но в процессе эксплуатации теряет надежность, стареет и ломается. Машину продают из рук в руки до тех пор, пока ее уже никто ни за какие деньги не купит.

— Тогда перед последним владельцем встает вопрос: как избавиться? Бросать гнить на улице нельзя, это всё равно, что сорить окурками мимо мусорки. Для утилизации нужны силы и средства, потому что это своего рода производство: резиновые изделия перерабатываются, силовые агрегаты разбираются до винтиков, корпус прессуется и переваривается, — говорит эксперт.

Налоговые отчисления в виде утильсбора теоретически должны идти на такую инфраструктуру, в той или иной форме она есть во многих странах Европы и Азии. Однако в России это скорее способ ограничения импорта для поддержки отечественных производителей.