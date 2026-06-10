Senat как «Чайка» 2.0. Что за автомобили будут выпускать на бывшем заводе Toyota

Источник: Дарья Драй / FONTANKA.RU

В ходе ПМЭФ-2026 представили автомобили Senat, которые начали выпускать на бывшем заводе Toyota. «Фонтанка» собрала всё, что известно о новинках и будущем предприятия.

Как завод в Шушарах шел к перезапуску?

Бывший завод Toyota в Шушарах ждал перезапуска более четырех лет. В 2022 году японская корпорация заявила о прекращении производства автомобилей, а в начале 2023 года предприятие было продано ФГУП «НАМИ».

В начале 2024 года Минпромторг заявил, что передаст завод совместному предприятию ПАО «КАМАЗ» и «Газпрома», чтобы выпускать там автомобили под брендом Aurus. Позднее сообщалось, что предприятие намерено производить люксовые седаны и внедорожники под брендом Senat совместно с восточным партнером. В качестве вероятного претендента называли люксовое китайское подразделение FAW, а в качестве прототипа — седан Hongqi H9.

Перезапуск ждали еще в конце 2024 года, но он несколько раз переносился. Эксперты отрасли называли вероятной причиной опасения китайской стороны, связанные с санкционными рисками.

Кто перезапускает завод в Шушарах?

Бренд Senat принадлежит АО «СЗПК». Его владельцы не раскрываются, директором является с осени 2025 года Андрей Панков — именно он представлял бренд Senat на ПМЭФ-2026.

Андрей Панков также является директором ООО «Шушары-Авто» (ранее — ООО «Тойота Мотор»), которому принадлежит имущество завода. В отчетности этой компании за 2025 год говорится, что ее владельцем является ФГУП «НАМИ».

Согласно отчетности АО «СЗПК», в 2025 году ООО «Аурус» предоставило этой компании кредит на 220 миллионов рублей. Само АО «СЗПК» и ПАО «КАМАЗ» выступили кредиторами «Шушары-Авто» на 47 миллионов и 115,2 миллиона рублей соответственно. Связанное с «КАМАЗом» ООО «Хит Моторз Рус» кредитовало и АО «СЗПК» (на 42,7 миллиона рублей), и «Шушары-Авто» (на 461 миллион рублей).

В 2025 году «Газпром тех», дочерняя компания «Газпрома», которая занимается активами в авиации, судостроении и автопроме, стала владельцем 51% акций Aurus. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин приняли участие в презентации Senat на ПМЭФ-2026.

Как уточнили ТАСС в секретариате первого вице-премьера, инициаторы проекта Senat вложили в реиндустриализацию бывших мощностей Toyota порядка 3 миллиардов рублей.

Какие автомобили Senat показали на ПМЭФ?

В ходе ПМЭФ показали две модели — Senat 900 и Senat 1000.

Senat 900 вооружен трехлитровым двигателем мощностью 326 л. с. За 6,5 секунды он способен разгоняться до 100 км/ч. Автомобиль оснащен 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Как отмечает издание Autonews, его прототип Hongqi H9 со столь производительным мотором в России не продавался. Предполагается, что в автосалоны модель поступит в двух модификациях — с четырех- и пятиместным салоном.

Модель начнут продавать до конца лета 2026 года, рассказал директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев. Цены стартуют от 12 миллионов рублей. Для сравнения: самая дорогая версия Hongqi H9 стоила в России 9,99 миллиона рублей, а в самом Китае в пересчете на рубли она стоит около 4 миллионов.

Senat 1000 — удлиненная версия Senat 900. По информации издания «Китайские автомобили», разница по кузовам и колесной базе составит 200 мм. Остальные технические характеристики отличаться не будут.

Производство планируют начать до конца 2027 года. Ориентировочная стоимость — от 14 миллионов рублей. Схожая модель под названием Hongqi H9+ продавалась на рынке Китая в 2022 году, обратило внимание издание «Китайские автомобили». Стоимость такой машины составляла 860 тысяч юаней (9,32 миллиона рублей). Но технические характеристики были чуть иными.

Будут ли еще автомобили Senat?

Третья модель Senat будет принадлежать к сегменту кроссоверов, рассказал Андрей Панков. Модели автомобилей третьего этапа будут полностью разработаны под потребности российского рынка, уточнил он.

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, вся линейка бренда пока еще до конца не определена: обсуждаются разные варианты. По развитию самой площадки в Шушарах есть разные предложения, в том числе полностью разрабатывать платформу для выпускаемых на заводе автомобилей в России, добавил он.

В 2026 году планируется выпустить несколько тысяч автомобилей новой марки Senat, с 2027 года объем производства составит десятки тысяч машин.

Мы надеемся, что в этом году несколько тысяч уже сможем выпустить этих автомобилей. Сейчас идет работа вся над получением всех необходимых документов. Ну а со следующего года это будут десятки тысяч авто разных модификаций. Антон Алиханов глава Минпромторга

Кому Senat собирается продавать автомобили?

В отличие от люксового Aurus, Senat является премиальным брендом. «Целью проекта Senat является обеспечение надежным, безопасным и комфортным транспортом лиц, принимающих решения в Российской Федерации. То есть прежде всего наши автомобили предназначены для решения задачи замещения в корпоративных парках крупных компаний, государственных структур и частного бизнеса автомобилей F-Е класса представительских премиальных брендов», — рассказал на сессии, посвященной автопрому, Андрей Панков.

Последний раз на территории России, тогда это еще был Советский Союз, подобные автомобили производились в 1988 году, это была «Чайка», и вот фактически мы с помощью нашего бренда продолжаем эту ветвь развития. Андрей Панков директор Senat

Как отмечает издание Autonews, прямых аналогов Senat в России не выпускается, но бренд можно рассматривать в качестве замены моделям ушедших из России премиальных брендов, в частности Mercedes-Benz или Audi.

А что с локализацией?

Senat ставит целью воссоздание в России инженерных компетенций, которые необходимы для разработки и развития подобных автомобилей, сказал Андрей Панков. Также компания планирует развивать производство компонентов для подобных автомобилей. Можно предположить, что за это направление будет отвечать компания АО «Промышленный парк „Невский “» , директором которой также является топ-менеджер.

По мере расширения модельного ряда локализация производства будет углубляться.

«В основе нашего продуктового ряда лежит платформа представительского класса, который вы можете наблюдать сейчас на нашем стенде. На основании этой платформы мы в три этапа постепенно будем воссоздавать этот в настоящий момент свободный сегмент на российском рынке, начиная с глубокой модернизации некоего базового продукта, который вы можете увидеть на нашем рынке под названием Senat 900», — рассказал Андрей Панков.