Замена Ford Transit? АВТОВАЗ выкатил новинку — дизельные микроавтобусы и фургоны под новым брендом

SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти Источник: www.lada.ru

На ежегодной выставке коммерческого транспорта COMvex волжский автогигант представил новую модель — SKM M9. Наши коллеги из 63.RU рассказывают, какими получились новые российские минивэны и фургоны.

«Новинка разработана ООО „Промтех“, сертифицированным партнером АО „АВТОВАЗ“ по созданию прототипов и серийному производству легкого коммерческого транспорта и специализированных автомобилей на базе фургонов», — сообщили на заводе.

Переднеприводный SKM M9 оснащается дизельным двигателем мощностью 150 л. с. в паре с 9-ступенчатой АКПП или 6-ступенчатой МКПП. Модель будет представлена в четырех модификациях: 7- и 8-местный минивэн, 9-местный микроавтобус и фургон.

«Пассажирские версии ориентированы на корпоративные шаттлы, туристические поездки и трансферы. Грузовая версия рассчитана на магистральную и тяжелую городскую логистику: B2B-доставку, работу на складах и перевозку крупных партий товаров», — рассказал АВТОВАЗ.

Как тебе такое, Илон Маск? Источник: www.lada.ru

АВТОВАЗ рассказал о новинках подробнее на своем сайте:

минивэн SKM М9 «Бизнес» рассчитан на 6 пассажиров и водителя. Пять пассажирских мест расположены сзади, одно — рядом с водителем. Салон оснащается передвижным столом и трансформируемыми сиденьями;

минивэн «Трансфер» рассчитан на 7 пассажиров и водителя и отличается расширенным багажным отделением. В салоне пять сидений расположены по ходу движения, два сиденья — рядом с водителем;

микроавтобус «Комфорт» имеет увеличенные длину и высоту и рассчитан на 9 человек. В салоне семь пассажирских мест расположены по ходу движения, одно — рядом с водителем;

цельнометаллический фургон SKM M9 имеет полезный грузовой объем 9,6 метра в кубе.

Вот они, покорители дорог! Источник: АВТОВАЗ. Официально