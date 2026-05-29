НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 745мм 62%
Подробнее
7 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Пожар после атаки БПЛА
На ребенка напала собака
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Построят поликлинику
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Концерты звезд
Кто может стать тренером «Локомотива»
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Авто Замена Ford Transit? АВТОВАЗ выкатил новинку — дизельные микроавтобусы и фургоны под новым брендом

Замена Ford Transit? АВТОВАЗ выкатил новинку — дизельные микроавтобусы и фургоны под новым брендом

Показываем, что получилось

172
SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти | Источник: www.lada.ru SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти | Источник: www.lada.ru

SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти

Источник:

www.lada.ru

На ежегодной выставке коммерческого транспорта COMvex волжский автогигант представил новую модель — SKM M9. Наши коллеги из 63.RU рассказывают, какими получились новые российские минивэны и фургоны.

«Новинка разработана ООО „Промтех“, сертифицированным партнером АО „АВТОВАЗ“ по созданию прототипов и серийному производству легкого коммерческого транспорта и специализированных автомобилей на базе фургонов», — сообщили на заводе.

Переднеприводный SKM M9 оснащается дизельным двигателем мощностью 150 л. с. в паре с 9-ступенчатой АКПП или 6-ступенчатой МКПП. Модель будет представлена в четырех модификациях: 7- и 8-местный минивэн, 9-местный микроавтобус и фургон.

«Пассажирские версии ориентированы на корпоративные шаттлы, туристические поездки и трансферы. Грузовая версия рассчитана на магистральную и тяжелую городскую логистику: B2B-доставку, работу на складах и перевозку крупных партий товаров», — рассказал АВТОВАЗ.

Как тебе такое, Илон Маск? | Источник: www.lada.ru Как тебе такое, Илон Маск? | Источник: www.lada.ru

Как тебе такое, Илон Маск?

Источник:

www.lada.ru

АВТОВАЗ рассказал о новинках подробнее на своем сайте:

  • минивэн SKM М9 «Бизнес» рассчитан на 6 пассажиров и водителя. Пять пассажирских мест расположены сзади, одно — рядом с водителем. Салон оснащается передвижным столом и трансформируемыми сиденьями;

  • минивэн «Трансфер» рассчитан на 7 пассажиров и водителя и отличается расширенным багажным отделением. В салоне пять сидений расположены по ходу движения, два сиденья — рядом с водителем;

  • микроавтобус «Комфорт» имеет увеличенные длину и высоту и рассчитан на 9 человек. В салоне семь пассажирских мест расположены по ходу движения, одно — рядом с водителем;

  • цельнометаллический фургон SKM M9 имеет полезный грузовой объем 9,6 метра в кубе.

Вот они, покорители дорог! | Источник: АВТОВАЗ. Официально Вот они, покорители дорог! | Источник: АВТОВАЗ. Официально

Вот они, покорители дорог!

Источник:

АВТОВАЗ. Официально

Автомобиль, предположительно, появится в продаже в сентябре текущего года. Цена новинки составит около 5 млн рублей.

ПО ТЕМЕ
Александра ИсмайловаАлександра Исмайлова
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Тольятти Микроавтобус Фургон АВТОВАЗ Новинка Минивэн Выставка автомобилей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Сейчас только утильсбор ещё в несколько раз поднимут и Автоваз сразу всё сделает
Гость
37 минут
Замена Ford Transit на ржавое ведро с гайками
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Рекомендуем