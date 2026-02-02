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Авто «Зимние ловушки для водителей», которые приводят к штрафу: что нужно знать, чтобы не попасться

«Зимние ловушки для водителей», которые приводят к штрафу: что нужно знать, чтобы не попасться

Опасности подстерегают на дорогах и во дворах

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Плохо очищенный автомобиль может обеспечить серьезные проблемы владельцу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПлохо очищенный автомобиль может обеспечить серьезные проблемы владельцу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Плохо очищенный автомобиль может обеспечить серьезные проблемы владельцу

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Снегопады на улицах страны не только мешают комфортному вождению, но и значительно повышают риск получить штраф за нарушения, которые можно даже не заметить. О том, какие существуют «зимние ловушки» на дорогах, рассказал адвокат Александр Шиманский. 

Основная проблема — плохая видимость дорожной разметки и знаков. Это приводит к нескольким типичным нарушениям:

  1. Выезд на «вафельную» разметку и стоп-линию. Камеры фиксируют лишь положение автомобиля, не учитывая, видна ли разметка. Оспорить такой штраф можно, если доказать, что линия была скрыта, а заезд незначителен.

  2. Выезд на полосу для общественного транспорта. В снежную погоду стоит ориентироваться не на разметку, а на дублирующие знаки 5.14.1, так как выделенки обычно немного шире.

  3. Парковка на скрытом под снегом газоне. Суды практически не принимают зимние условия как смягчающее обстоятельство. Проверить границы газона можно по летним панорамам в картах.

Из-за сугробов тротуары сужаются, и любая неправильная парковка сильнее мешает пешеходам. Штраф можно получить, даже если колёса на проезжей части, а багажник или капот нависают над тротуаром. Активисты часто фиксируют такие нарушения через мобильные приложения, отметил юрист в разговоре с «Праймом».

Также водителям нужно следить за чистотой машины:

  1. Грязные номера. Штраф возможен, даже если номер залепило снегом в пути. Обязанность поддерживать его в читаемом состоянии лежит на водителе.

  2. Снег на крыше. Если с машины слетает шапка и повреждает другой автомобиль, вина ляжет на владельца неочищенного авто.

  3. Неисправные дворники и омыватель. Замерзшая жидкость в бачке или сломанный стеклоочиститель — повод для штрафа. Более того, инспектор может запретить дальнейшую поездку.

Эксперт также рекомендовал не сбивать снег и лед с машины на проезжую часть. Это могут расценить как создание помех движению.

Проблемы могут возникнуть не только на дорогах, но и во дворах. Прогревать машину дольше пяти минут запрещено, и жалоба соседей с видео может стать основанием для штрафа. Кроме того, автомобиль, припаркованный с нарушением и мешающий проезду снегоуборочной техники, могут эвакуировать.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Штраф Снег Автомобиль Разметка
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Комментарии
2
Гость
2 февраля, 12:53
Никуда не езжай, прямо здесь оштрафуем , на месте!!!
Гость
2 февраля, 12:42
Неисправные дворники и омыватель :) И без тормозов чтоб совсем весело
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Гость
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