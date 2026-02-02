«Зимние ловушки для водителей», которые приводят к штрафу: что нужно знать, чтобы не попасться

Плохо очищенный автомобиль может обеспечить серьезные проблемы владельцу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Снегопады на улицах страны не только мешают комфортному вождению, но и значительно повышают риск получить штраф за нарушения, которые можно даже не заметить. О том, какие существуют «зимние ловушки» на дорогах, рассказал адвокат Александр Шиманский.

Основная проблема — плохая видимость дорожной разметки и знаков. Это приводит к нескольким типичным нарушениям:

Выезд на «вафельную» разметку и стоп-линию . Камеры фиксируют лишь положение автомобиля, не учитывая, видна ли разметка. Оспорить такой штраф можно, если доказать, что линия была скрыта, а заезд незначителен. Выезд на полосу для общественного транспорта . В снежную погоду стоит ориентироваться не на разметку, а на дублирующие знаки 5.14.1, так как выделенки обычно немного шире. Парковка на скрытом под снегом газоне . Суды практически не принимают зимние условия как смягчающее обстоятельство. Проверить границы газона можно по летним панорамам в картах.

Из-за сугробов тротуары сужаются, и любая неправильная парковка сильнее мешает пешеходам. Штраф можно получить, даже если колёса на проезжей части, а багажник или капот нависают над тротуаром. Активисты часто фиксируют такие нарушения через мобильные приложения, отметил юрист в разговоре с «Праймом».

Также водителям нужно следить за чистотой машины:

Грязные номера . Штраф возможен, даже если номер залепило снегом в пути. Обязанность поддерживать его в читаемом состоянии лежит на водителе. Снег на крыше . Если с машины слетает шапка и повреждает другой автомобиль, вина ляжет на владельца неочищенного авто. Неисправные дворники и омыватель . Замерзшая жидкость в бачке или сломанный стеклоочиститель — повод для штрафа. Более того, инспектор может запретить дальнейшую поездку.

Эксперт также рекомендовал не сбивать снег и лед с машины на проезжую часть. Это могут расценить как создание помех движению.