Утильсбор отменят, но не для всех: кто может выдохнуть

Утильсбор отменят, но не для всех: кто может выдохнуть

Сейчас специалисты обсуждают это предложение в министерствах

261
В стране планируют производить 528 тысяч машин на газу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ стране планируют производить 528 тысяч машин на газу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В стране планируют производить 528 тысяч машин на газу

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Власти задумались об отмене утильсбора для некоторых автомобилей. Новое предложение указано в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.

Освободить от сбора планируют газомоторный транспорт. Это предложение сейчас обсуждают специалисты в разных ведомствах.

«Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта хотя бы на определенный временной период. В обновленной Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива», — заявили «Известиям» в министерстве.

Меру объяснили желанием улучшить транспорт, который работает на метане. В плане по развитию энергетики до 2050 года говорится, что нужно в 13 раз больше использовать метан как топливо для машин. Пока правительство России одобрило план развития рынка этого топлива до 2035 года.

В Минэнерго заявили, что скоро будут производить 528 тысяч машин на газу, а еще под него хотят переоборудовать 525 тысяч автомобилей. Так что число газомоторных автомобилей будет только увеличиваться, считают в министерстве.

Напомним, что с 1 декабря в России планируют изменить порядок выплат утильсбора: коэффициент, на который умножают базовую ставку, будет зависеть не только от объема двигателя и возраста автомобиля, но и от мощности двигателя. Чем мощнее машина, тем дороже будет сбор.

Утилизационный сбор (утильсбор) в России — это обязательный платеж, который покрывает затраты на утилизацию транспортных средств. Он нужен для того, чтобы финансировать инфраструктуру утилизации и минимизация вредного воздействия на окружающую среду.

Сбор взимается один раз за весь жизненный цикл автомобиля. Если он уже был уплачен одним из предыдущих собственников, то новым владельцам платить не нужно.Утилизационный сбор оплачивают:

  • производитель — для автомобилей, выпущенных в России;

  • лицо (или организация), ввозящее транспорт, — для импортных автомобилей, сбор взимается при растаможке;

  • покупатель или текущий собственник автомобиля — при условии, что ранее за ТС не платили утильсбор.

Подробнее о том, кого не коснуться новые правила утильсбора мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
