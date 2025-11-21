Утильсбор отменят, но не для всех: кто может выдохнуть

Власти задумались об отмене утильсбора для некоторых автомобилей. Новое предложение указано в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.

Освободить от сбора планируют газомоторный транспорт. Это предложение сейчас обсуждают специалисты в разных ведомствах.

«Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта хотя бы на определенный временной период. В обновленной Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива», — заявили «Известиям» в министерстве.

Меру объяснили желанием улучшить транспорт, который работает на метане. В плане по развитию энергетики до 2050 года говорится, что нужно в 13 раз больше использовать метан как топливо для машин. Пока правительство России одобрило план развития рынка этого топлива до 2035 года.

В Минэнерго заявили, что скоро будут производить 528 тысяч машин на газу, а еще под него хотят переоборудовать 525 тысяч автомобилей. Так что число газомоторных автомобилей будет только увеличиваться, считают в министерстве.

Напомним, что с 1 декабря в России планируют изменить порядок выплат утильсбора: коэффициент, на который умножают базовую ставку, будет зависеть не только от объема двигателя и возраста автомобиля, но и от мощности двигателя. Чем мощнее машина, тем дороже будет сбор.