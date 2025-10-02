НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Авто В России появятся новые дорожные знаки: что изменится

В России появятся новые дорожные знаки: что изменится

Парковочные места станут уже

Новые правила помогут пешеходам с особыми потребностями | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUНовые правила помогут пешеходам с особыми потребностями | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Новые правила помогут пешеходам с особыми потребностями

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В России в 2026 году появятся несколько новых дорожных знаков. Нововведения вступят в силу с 1 января.

Среди изменений:

  • вертикальный знак «Стоп-линия» — будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку;

  • знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» — поможет сохранить подвеску автомобилей;

  • табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» — дополнит действующий знак о слепых пешеходах.

  • вводится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам;

  • несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой.

Власти решили проработать изменения, чтобы убрать «чрезмерное» количество указателей на дорогах, которые снижают концентрацию водителей.

Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков | Источник: Росстандарт Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков | Источник: Росстандарт

Росстандарт уже утвердил новые правила использования дорожных знаков

Источник:

Росстандарт

 «Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — сказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в беседе с ТАСС.

С полным списком изменений с новыми обозначениями можно ознакомиться по ссылке.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
ГОСТ Дорожный знак Разметка ПДД
Гость
16 минут
Нужен знак "ДДД"
