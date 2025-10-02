В России появятся новые дорожные знаки: что изменится

В России в 2026 году появятся несколько новых дорожных знаков. Нововведения вступят в силу с 1 января.
Среди изменений:
вертикальный знак «Стоп-линия» — будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку;
знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» — поможет сохранить подвеску автомобилей;
табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» — дополнит действующий знак о слепых пешеходах.
вводится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам;
несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой.
Власти решили проработать изменения, чтобы убрать «чрезмерное» количество указателей на дорогах, которые снижают концентрацию водителей.
«Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — сказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в беседе с ТАСС.
С полным списком изменений с новыми обозначениями можно ознакомиться по ссылке.