Яд на подоконнике: список комнатных цветов, которые вредят здоровью питомца

Домашние животные любят погрызть комнатные растения Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Комнатные растения давно стали неотъемлемой частью домашнего уюта. Однако за их красотой может скрываться серьезная угроза для питомцев.

Многие цветы при попадании в организм животного вызывают отравление: от легкого расстройства пищеварения до поражения внутренних органов и даже летального исхода.

Любопытство, инстинкты или нехватка клетчатки нередко побуждают четвероногих грызть листья. Как защитить своего питомца — разбираемся вместе с руководителем ветеринарной клиники, врачом ультразвуковой диагностики и гастроэнтерологом Викторией Бибиной.

Угроза на подоконнике

Привычные нам герань, монстера, лилия, бегония и другие комнатные растения — очень токсичны.

Например, герань содержит эфирные масла, в том числе гераниол и линалоол, которые могут вызвать рвоту у любимца, а в монстере находятся нерастворимые кристаллы оксалатов кальция. При выделении они сильно обжигают рот животного. У лилии вообще токсичны все части растения. Этот цветок вызывает острое повреждение почек у кошек, анорексию, обезвоживание, отсутствие мочи.

В список самых опасных растений входят десятки очень популярных цветов.

Лучше убирать комнатные растения подальше от животных Источник: Василина Любимова / 59.RU

Вот список самых опасных:

лилейные;

монстера;

алоэ;

азалия;

антуриум;

бегония;

английский плющ;

герань;

диффенбахия;

драцена;

спатифиллум;

олеандр;

калла;

саговая пальма;

денежное дерево;

шеффлера;

хризантема;

фикус.

У этих растений токсичны все части. Так почему же питомцам так нравится есть опасные листочки? Причины — как физиологические, так и поведенческие.

Прежде всего, это может быть связано с потребностью в клетчатке. В дикой природе кошки и другие животные лакомятся травой, чтобы улучшить пищеварение или очистить желудок от комков шерсти. Если в рационе питомца не хватает растительных волокон или определенных микроэлементов, он может пытаться восполнить их за счет домашних цветов.

«Могут быть паразиты, нехватка клетчатки, любопытство, стимуляция моторики ЖКТ (пытаются вызвать рвоту) при безоарах (инородное тело) в желудке либо переедании. Также животное может есть растения при стрессе и нарушении работы центральной нервной системы», — объясняет Виктория Бибина.

Поедание простой зеленой травы кошкой для гастроэнтеролога является одним из критериев воспаления стенок кишечника.

Если кошка ест растения — стоит обратиться к ветеринару Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Первая помощь питомцу

Основными симптомами отравления комнатным растением у любимца является отказ от еды, слюнотечение, рвота, диарея, отек слизистых, ухудшение зрения, слабость, расширение зрачков, судороги.

«Данная симптоматика является так же симптомами множества других заболеваний, поэтому не стоит заниматься самолечением дома. Как правило, если обратиться ко врачу вовремя, то исход для животного благоприятный. В клинике проведут диагностику, подберут интенсивную терапию. Если потребуется, то проведут экстренное промывание желудка», — предупреждает Виктория.

Если питомец съел опасное комнатное растение, важно действовать быстро и правильно. Пока собираетесь к ветеринару — обязательно уберите доступ к растению, чтобы питомец не откусил еще. Сохраните часть цветка или сделайте фото — это поможет врачу определить токсин и назначить правильное лечение.

Из пасти питомца нужно убрать опасную траву и помыть ротовую полость, если там остались растения.

Не вызывайте рвоту у пушистиков самостоятельно, в некоторых случаях это может только усугубить ситуацию. Налейте животному воды, но не давайте молоко, оно может ускорить всасывание некоторых токсинов.

Питомцу при отравлении надо дать воды Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Какие комнатные растения безопасны для животных

Несмотря на то, что многие комнатные растения представляют опасность для домашних питомцев, существует немало безопасных видов, которые можно без опасений выращивать в доме с кошками, собаками и другими животными.

К таким растениям относятся, например:

хлорофитум;

орхидея;

фиалка;

бамбук;

нефролепис;

хамедорея;

пеперомия и другие.