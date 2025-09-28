НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Животные Как я завел собаку Фоторепортаж

«Наелась сухого корма и стала похожа на пузырь»: пять милых историй ярославцев про своих собак

Эти пёсики заставят вас улыбнуться

238
Рассказываем истории ярославских собачников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРассказываем истории ярославских собачников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рассказываем истории ярославских собачников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Приятно, когда приходишь домой, а там тебя ждет пушистое и виляющее хвостом чудо. Насколько бы плох не был этот день, улыбка сама тянется при виде собаки. В новом выпуске рубрики «Как я завел собаку», мы собрали пять забавных историй о питомцах от ярославских собачников.

Суетливая Прада

Праде уже 10 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПраде уже 10 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Праде уже 10 лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это Александра и ее собака по кличке Прада, которой уже 10 лет. Она попала в семью довольно просто.

«У нас была собака, которая умерла от старости. Без собачки грустно и пусто дома. У нас в семье всегда были животные. В итоге мы поехали в приют, где и приглянулась Прада. Она сразу попала нам в сердце. Забрали мы ее в шесть месяцев. Мы называем ее — „голубокровая овчелайка“, потому что похожа на смесь лайки и овчарки», — рассказала Александра.

Прада очень любит палки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрада очень любит палки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Какая милая мордаха | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакая милая мордаха | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Александра забрала собаку из приюта, когда та еще была совсем маленькой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександра забрала собаку из приюта, когда та еще была совсем маленькой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Больше всего внимания питомец отдает Александре. Прада спит с хозяйкой, гуляет и чаще слушается. Собачка знает базовые команды: «сидеть», «дай лапу». И в целом очень послушная.

«Она очень спокойная, но когда выходим в город, то появляется интерес ко всему. Суетится, хочется все понюхать и посмотреть. Ее любимая игрушка — палочки. Она от них без ума. Только попроси палочку — она сразу тебе принесет. Душу за них отдаст», — рассказала ярославна.

Охотница Гая

Гая практически с рождения живет с Ксенией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГая практически с рождения живет с Ксенией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гая практически с рождения живет с Ксенией

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эту ушастую красавица зовут Гая. Порода — бигль. Гаей уже восемь лет. Ее хозяйка Ксения долго мечтала завести подобного песика.

«Нашла я ее на сайте с объявлениями. Она была в Москве и стоила больших денег, на тот момент неподъемных. Но я все равно написала, вдруг снизили бы стоимость. И так совпало, что я была в командировке в столице и мне пишут, что можем подумать. Пишу им, что я в Москве, но никакого ответа не было. И когда я уже подъезжала к Переславлю, приходит сообщение, что ее можно забрать. Я вышла из служебного транспорта, поймала попутку и поехала обратно за ней», — поделилась Ксения.

Ярославна берет Гаю с собой в поездки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославна берет Гаю с собой в поездки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Собачке уже восемь лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСобачке уже восемь лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Гая&nbsp;— охотничья собака | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГая&nbsp;— охотничья собака | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Ксения и Гая отлично ладят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКсения и Гая отлично ладят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ксения и Гая неразлучны. Ярославна всегда берет питомца с собой в поездки.

«Я работала в Москве — она со мной. В любые поездки, в отели и съёмные квартиры  — вместе. В Белоруссию мы с ней ездили. Я рулю, а она сидит на пассажирском, как штурман», — рассказала Ксения.

Бигль — охотничья порода, поэтому Ксения вывозит Гаю на природу, в лес, где она может разгуляться.

«Мы часто ездим на Прусовские карьеры. Однажды весной она у меня потерялась: взяла след и убежала. Искала ее полтора дня, в итоге сама вышла. Недавно видели лосей, так она чуть с ума не сошла. Гая вокруг них бегала и гавкала, а те не шелохнулись даже», — рассказала ярославна.

Малышка Ася

Точной породы у Аси нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТочной породы у Аси нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Точной породы у Аси нет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эта малышка — Ася. Точной породы нет, ее родители метисы, поэтому тут сильная смесь в генетике.

«В ней четыре породы. Такие собаки очень злые. Ей без разницы, на какую собаку кричать, главное — защитить маму. Во дворе уже все ее знают. Кто-то громко лает — значит Асенька вышла гулять», — рассказала Ольга

Из-за семейных проблем у Ольги появилась потребность в друге, так она решилась завести питомца.

«Мне хотелось маленькую собаку. Зашла на сайт с объявлениями, потому что в питомниках было сложно найти. И случайно нашла ее, в обед с работы съездила, отдала шесть тысяч рублей и привезла это чудо размером с ладошку. Мне не важна была порода. Просто хотелось отдать свою любовь маленькой собачке», — поделилась Ольга

Ольга хотела себе маленькую собаку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОльга хотела себе маленькую собаку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ася защитит Ольгу от любой собаки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАся защитит Ольгу от любой собаки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Хоть Ася и маленькая собака, но весь двор узнает по лаю, когда она вышла погулять | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХоть Ася и маленькая собака, но весь двор узнает по лаю, когда она вышла погулять | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игрушек у Аси очень много. Она любит мягкие, особенно рвать и разрывать их на части. Без вкусняшек Ася тоже не может. Как отметила Ольга, без нюхательного шара или лакомства, она не отпускает хозяйку из дома. Но любимое у собачки — поесть.

«Пожрать Ася любит. Последний раз на даче она пропала. Я думала — с дочкой, а дочка думала, что со мной. Начали кричать, а собака не приходит. Оказалось, что она была у соседей. Проникла в дом, наелась сухого корма, стала похожа на пузырь и ни в одну щель не могла пролезть. Пришлось подкоп делать, чтоб достать ее», — поделилась Ольга.

Компаньон Леон

Леону чуть больше года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛеону чуть больше года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Леону чуть больше года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Леон — лабрадор, ему всего год и два месяца. Именно такого питомца и хотела завести семья Виктора.

«Давно хотели собаку и вот супруга выбрала такого питомца. Почему лабрадор? Потому что это собака-компаньон. Чудесный характер. К людям очень добр. И в целом он большой, такого и хотели», — рассказал Виктор.

Леон очень любит гулять и купаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛеон очень любит гулять и купаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А также любит хозяина Виктора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА также любит хозяина Виктора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Лабрадоры&nbsp;— собаки-компаньоны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛабрадоры&nbsp;— собаки-компаньоны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Леон очень добр к людям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛеон очень добр к людям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Без прогулок Леон не может. А если на прогулке удастся покупаться, то день удался.

«Очень любит купаться. Мы иногда с ним ходим на Которосль и Волгу. Иногда за одну прогулку получается в двух речках искупаться», — поделился Виктор.

Тихий Призрак

Призрак похож на волка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПризрак похож на волка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Призрак похож на волка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Константин изначально придумал кличку для своей будущей собаки — Призрак, вдохновившись сериалом «Игра престолов» (18+), где был волк-альбинос с таким именем. И только после этого в семье ярославца появилась собака.

«Сначала кличку придумали, а потом уже купили собаку. Искали белого пса и поехали в питомник, где встретили его. Это белая швейцарская овчарка. В декабре ему исполнится девять лет. Забрали спустя два месяца после рождения», — рассказал Константин.

Призрак&nbsp;— большой, пушистый пес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПризрак&nbsp;— большой, пушистый пес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В декабре 2025 года ему исполнится девять лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ декабре 2025 года ему исполнится девять лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Призрак спокойный и тихий пес, но иногда может гавкнуть, чтобы показать, кто тут главным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПризрак спокойный и тихий пес, но иногда может гавкнуть, чтобы показать, кто тут главным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Призрак уже взрослый пес, но очень любит играть с мячиками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПризрак уже взрослый пес, но очень любит играть с мячиками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как отметил Константин, Призрак научился быть спокойным благодаря сожителям.

«Он вырос с двумя кошками, поэтому он очень тихий. Вроде большой, в нем 45 кило, но дома клубком свернется и спит как кошка. Не понимает, почему с ним коты на улице не играют. Ему хочется, а они ни в какую», — поделился ярославец.

Призрак уже старый пес и, как подметил Константин, стал более привередлив, порой показывает характер. Есть у него собаки-друзья на даче, с ними он спокоен. В городе может из вредности гавкнуть, чтоб показать, что он здесь главный.

«Порода не агрессивная. Они больше пастушьи. Сторож из него так себе, хотя охраняет квартиру. Он только лает, никогда в жизни никого не кусал. Хоть он выглядит грозным и большим, но болен до мячиков. На дачу приезжаем, сразу бежит их искать. У него пять или шесть мячей на участке. Дома постоянные истерики, когда мячик под диван закатывается, достаю мяч, через пять минут снова истерика и так по кругу. Лучший друг — робот-пылесос, который достает мячики», — поделился Константин.

Ранее мы также показывали забавные фото ярославских котов.

