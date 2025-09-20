«Это что за инопланетяне?»: как живется с собаками породы поденко ибиценко — их всего 500 на всю Россию

Атласу (слева) уже 1,5 года. Он спокойный и ласковый. Чивасу (справа) еще нет и года. Он готов все снести на своем пути: такой энергичный и шкодный Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Когда Надежда Купченко одна или вместе с сыном выгуливает в Тюмени своих собак, все оборачиваются изящным питомцам вслед. А некоторые и вовсе восклицают: «Это что за инопланетяне такие? Какие необычные!». Зовут псов Атлас и Чивас, они яркие представители редкой породы собак поденко ибиценко (она же ибизан). Этих породистых «испанцев» на всю Россию — всего около 500. А какие они? Как относятся к чужим и что обожают на завтрак? Что делают, когда думают, что их никто не видит? Об этом Надежда рассказала нашим коллегам из 72.RU.

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Поденко ибиценко звучит так, будто эту породу назвали в честь выведшего ее ученого. На самом деле нет: в переводе с английского это «борзая с острова Ибица». Есть у этой породы и другие названия: ивисская борзая, ибизан. С ходу не запомнить.

Любовь с первого взгляда

Надежда родом из Омска. В Тюмень вместе с сыном Дмитрием она переехала ровно год назад. И решила: раз уж начинается новая жизнь, то должна появиться и новая собака. Хотя до этого, после ухода первой любимицы, долго сомневалась, что когда-нибудь еще заведет домашнего питомца.

Необычные собаки всегда в центре внимания. Особенно в теплое время года, когда гуляют без своей модной одежды типа курток и плащей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Когда первая собачка ушла… Честно, долго больше не хотела собаку заводить, совершенно. А потом однажды увидела белого совершенно космического товарища. И сразу поняла: если собака, то, наверное, только такая. Заводчица дождалась, пока мы переедем, более-менее обустроимся тут. И в конце августа 2024 года на машине из Уфы привезла нам нашего Атласа, — вспоминает Надежда Купченко.

Этот кадр сделали весной, когда в квартире полным ходом шел ремонт. Чивас тут совсем маленький, сейчас уже догнал по росту Атласа Источник: личный архив Надежды Купченко

Решение о том, что необходим второй щенок этой же породы, она приняла довольно быстро и как-то спонтанно. Другие собаки крупных пород добродушных ибизанов обижают, а маленьких сбить с ног во время энергичной пробежки могут они сами.

Позировать инопланетного вида собаки умеют мастерски Источник: личный архив Надежды Купченко Но вот делают это по настроению, если сами захотят Источник: личный архив Надежды Купченко

— Очень хотела рыжего щенка. У них бывает такой окрас, бывает чисто белый, есть как у нас, с окрасом пинта, и есть рыжая плащевая — корпус рыжий с вкраплениями белого. Обратилась к девушке-заводчице, которая занимается породистыми собаками, чьи родители — чемпионы, многократные победители выставок. И она сказала, что щенка нужного цвета нужно сколько-то ждать, но есть один бело-рыжий. Это был наш Чивас, — продолжила Надежда.

Заводчица везла щенка для Надежды в салоне самолета Источник: личный архив Надежды Купченко Чивас в свои пару месяцев весил меньше 8 кг Источник: личный архив Надежды Купченко

Поденко ибиценко — порода аборигенная, то есть почти не тронутая селекционерами. Их никак не меняли путем скрещивания или как-то еще — в отличие от тех же мопсов, у которых морды стали плоскими далеко не сразу. В плане здоровья полное или почти полное невмешательство человека в чистоту породы — для собак очень хорошо.

За игрушки дружочки не дерутся. Даже больше: старший делится с младшим Источник: личный архив Надежды Купченко Есть у них общее увлечение на двоих: как следует поспать. И подольше Источник: личный архив Надежды Купченко

— У Атласа и Чиваса совершено нет никакой агрессии — ни к людям, ни к другим собакам. И долго от этого я пребывала в каком-то космосе. Очень много внимания к ним на улице: нас останавливали буквально через каждый метр, спрашивали, что это за звери такие. И сейчас останавливают. Вопрос: «Это кто?» — в адрес собак мы слышали, наверное, уже миллион раз, — говорит владелица ибизанов.

Какие длинноногие красавцы! Вот так, чинно-благородно вышагивать они не особо любят. Так что, считайте, исключение из правил Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Прогулки по расписанию и бесценное счастье

Щенка, который получил звучное имя Чивас, заводчица привезла Надежде этой весной, в марте. Смышленый пес стойко перенес авиаперелет и отправился знакомиться со своим новым домом и другом Атласом.

— И началась у нас веселая жизнь, ох! Двое — не один. Зато выгуливать стало проще. Я точно знаю, что они вдоволь набегаются: энергии, которую необходимо ежедневно растрачивать, у них очень-очень много. А потом ложатся отдыхать, — продолжает хозяйка необычных собак.

Прыгают ибизаны много и достаточно высоко. Какая грация, вы просто посмотрите! Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Гуляют собаки трижды в день, младшего, Чиваса, иногда выводят ненадолго дополнительно, чтобы он сделал свои туалетные дела. Он пока еще маленький, всего 8 месяцев. Хотя по росту и не скажешь: при верхнем пределе для кобелей этой породы в 72 сантиметра в холке этот пес уже 74. И, вероятно, еще подрастет. Максимальный вес — до 30 килограммов.

Если такой пес встанет на задние лапы, ростом будет выше 160 сантиметров. И, кстати, кажущаяся худоба таких собак для этой породы — норма: такая у них конституция Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Кстати, собаки породы поденко ибиценко для России — большая редкость. Практически все они с безупречной родословной, однако не все подходят для выставок: встречаются небольшие изъяны, которые, впрочем, никак не мешают собакам жить свою счастливую жизнь.

— Обе наши собаки с документами. У Атласа, мы изначально это знали, есть небольшой дефект — третье веко. Можно было бы сделать операцию, но ему ничего не мешает. А отправлять на участие в выставках мы их обоих не хотим. Хотя Чивас вполне мог бы претендовать на чемпионские титулы: его мама — самая быстрая собака России (в своей породе. — Прим. ред.), папа — товарищ каких-то суперкровей. Но я видела, как там мучаются собаки, сидя в клетках. Нам такое не надо, — уверенно заявила нам Надежда.

Если «борзая с острова Ибица» бежит, ее не остановить Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Когда устанет, она остановится сама: отдышаться, отдохнуть и попить воды (ее хозяйка берет с собой на прогулку в специальном поильнике) Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Из-за своей редкости собаки этой породы стоят недешево: стоимость щенка стартует в среднем со 170 тысяч рублей и нередко переваливает за 200. На это напрямую влияет родословная: чем более породистый щенок, тем он, соответственно, дороже. Новым владельцам заводчики передают собачек в возрасте от 2,5 месяца, не раньше: этот период жизни им нужно провести со своими породистыми мамами.

Смотрите, собака-модель! Ибизаны очень фотогеничные, да Источник: личный архив Надежды Купченко А еще умеют смотреть вот так пронзительно, прямо в душу Источник: личный архив Надежды Купченко

— И Атлас, и Чивас привыкли жить у нас сразу, как будто так было всегда. Они очень коммуникабельные товарищи. Атлас такой абсолютно бесконфликтный, будто сразу дедом родился. Услышав слово «тряпка», бежит прятаться. Вот он ушел, лег, и не трогайте его никто. Младший, Чивас, максимально бесстрашный, сам черт ему не брат и не сват. Настоящий демон, которого без присмотра лучше не оставлять, — уточнила наша героиня.

Так важно Атлас и Чивас стоят уже после прогулки, когда набегались изо всех сил Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Истинные горожане с взыскательным вкусом

Собаки породы поденко ибиценко, которую также, к слову, называют ивисская борзая, идеально подходят для жизни в обычной городской квартире. После часовой утренней прогулки, на которой можно вдоволь побегать, эти собаки переходят, так сказать, в режим энергосбережения: прийти домой, поесть и лечь спать. Или просто лежать и отдыхать: так тоже хорошо.

— Наши собаки дома вообще не лают. Особо не реагируют на дверной звонок. Когда кто-то приходит, они несутся, конечно, навстречу — из любопытства. И всем, абсолютно всем радуются. Если вдруг нагрянут грабители, наши два товарища как дорогих друзей их встретят. Оближут и зацелуют до смерти, — уверена Надежда.

Еще один кадр из этой весны. Еще маленький Чивас и его дружок Атлас заняты своим любимым делом: лежать на диване Источник: личный архив Надежды Купченко

И уточняет: от собак других пород Атласа, Чиваса и им подобных отличает то, что у них нет навыка самозащиты. Если, например, увидят, что на них намерена напасть крупная собака, то постараются как можно скорее куда-нибудь спрятаться. Что до команд, дрессировке поддаются. Но очень своенравны.

— Дома команду «сидеть» они еще выполнят, а вот на улице — пожалуй, нет. Там же столько всего интересного. Все надо посмотреть, понюхать, не до того. Зато, кстати, у наших питомцев есть какая-то абсолютно уникальная способность к самоочистке. Достаточно просто вытереть лапы, а так они всегда остаются белыми, — поделилась хозяйка необычных питомцев.

На собачьей площадке тюменские ибизаны гуляют, когда там нет других собак. И всегда внимательно наблюдают за другими «хвостиками» через забор Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И отметила: в сохранении безупречно белого окраса в немалой степени помогает и правильное питание собак.

— В меню у них гипоаллергенный сухой корм или хороший холистик. А еще я им покупаю шеи индейки. Рублю их на увесистые такие куски и даю по два-три раза в день. Так что мясом Атлас и Чивас не обделены, это точно. А вот что-то из еды со стола, что едим сами, собакам не даем никогда. Да они и не просят. Но всегда внимательно смотрят, что там, в холодильнике, когда открываешь. Просто потому что любопытно, — продолжила Надежда.

Утащить хозяйский тапок «инопланетные» собаки могут. Но никогда его не испортят Источник: личный архив Надежды Купченко Головные уборы они не жалуют, но пару минут ради любимой хозяйки могут помодничать Источник: личный архив Надежды Купченко

Собак-дружочков она спокойно может оставить дома одних на пару часов, совершено не боясь, что они разнесут весь дом. И в отличие от, например, все еще популярных сейчас хаски, никогда не грызут обувь, технику, не портят одежду: им это просто неинтересно. Дома, вы уже знаете, эти собаки в режиме сбережения энергии. Никогда не откажутся от возможности еще поспать.

В сильный зной длительность прогулки поденко ибиценко сокращается: они плохо переносят жару Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На холодное время года у Атласа и Чиваса есть множество разной одежды. Из-за нестандартного телосложения то, что продается в магазине, им не подходит. Наряды для них шьют на заказ. Некоторые куртки и плащи младший пес донашивает за старшим. Все как у людей.

— У них и теплые куртки, и комбинезоны, и плащи. Шапки они не приемлют совершенно, а ботинок у них нет: вы просто представьте, сколько времени нужно, чтобы обувь на прогулку двух собак. Да и одежда у них такая, которую можно быстро и легко одеть, а потом быстро снять. Ходят на улице такие важные модники, — с улыбкой говорит Надежда.

Чего только нет в уже общем гардеробе Атласа и Чиваса Источник: личный архив Надежды Купченко Даже спортивный костюм. Ну прелесть же! Источник: личный архив Надежды Купченко

Город, где люди обожают собак

О переезде в Тюмень Надежда Купченко не пожалела ни разу. Признается: ей тут исключительно хорошо и комфортно. Как и ее необычным на вид домашним любимцам.

— Если сравнивать два города, Тюмень и Омск, где комфортнее, то, конечно, Тюмень. Омск очень пыльный, грязный. Недавно туда ездила, и это ощущается сразу, как только выходишь из поезда. А еще в Омске почему-то очень мало собак. В Тюмени все совершенно иначе, и это так ощутимо! Буквально каждые 10 метров встречаем собак. Разных: и корги, и йорков, и каких-то еще. Собак очень много, и видно, как люди искренне их любят, — призналась хозяйка Атласа и Чиваса.

«Гладьте еще!». Ивисские борзые обожают быть в центре внимания Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Она точно знает, что из крупных пород собак нашла для себя лучшую. И желает каждому, кто собирается завести себе «хвостика», найти питомца своей мечты.