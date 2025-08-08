Почему делают ночной тыгыдык и боятся огурцов: ветеринары рассказали о загадках кошачьего поведения

— Коты — ночные животные, поэтому для них такое поведение абсолютно нормально. Днем они, как правило, отсыпаются, если им больше нечем заняться или с ними никто не играет, а по ночам будут беситься, — отмечает Ангелина Сиротина.

Не сильно погрешим против истины, если скажем, что самые вирусные видео про котиков — те, где они бесятся по ночам и будят своих хозяев. Что с ними (или с нами) не так?

А еще кошки могут будить хозяев ночью или ранним утром по другим причинам:

Несбалансированный режим кормления

Одна из самых частых причин — слишком большой перерыв между ужином и завтраком. Например, если кошку кормят в 18:00, а следующий прием пищи только в 07:00 утра, она может просыпаться от голода. Чтобы этого избежать, последнее кормление лучше проводить за 30 минут до сна. Ужин должен быть сытным и питательным, чтобы питомец спокойно проспал всю ночь.

Недостаток активности перед сном

Кошки — существа с естественным охотничьим инстинктом, и если они не потратили энергию днем, то могут активничать ночью. Чтобы этого избежать, перед сном стоит поиграть с питомцем в подвижные игры, соответствующие его возрасту и физической форме. Это поможет ему устать и синхронизировать свой режим с вашим.

Отсутствие доступа к необходимым ресурсам

Перед сном важно убедиться, что у кошки есть все необходимое: свежая вода, чистый лоток и, возможно, тихие игрушки для самостоятельного развлечения. Однако не все кошки умеют себя занимать, поэтому, если питомец привык будить вас, лучше заранее предусмотреть, чтобы его нужды были удовлетворены без вашего участия.

— Если кот все равно вас будит, главное правило — не реагировать. Если вы встаете, кормите, гладите или даже ругаете животное, оно воспринимает это как внимание и будет повторять поведение. Вместо этого лучше игнорировать ночные «побудки» (как бы сложно это ни было), соблюдать режим кормления и игр, а также создать себе комфортные условия для сна, — советует зоопсихолог и фелинолог Дарья Вишнякова. — Со временем кошка поймет, что ночные пробуждения не приносят результата, и перестроится на ваш график.