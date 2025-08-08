Почему делают ночной тыгыдык и боятся огурцов: ветеринары рассказали о загадках кошачьего поведения

8 августа — День кошек. Получается, сегодня главный праздник этой милоты, на которую можно смотреть вечно. От мурчащих комочков с во-о-от такими ушками, глазками и хвостиками до звезд мемов — котики покорили человечество раз и навсегда. Но почему они делают неожиданный кусь, устраивают ночной тыгыдык и паникуют при виде огурцов?
Наши коллеги из 116.RU узнали ответы на самые популярные и неожиданные вопросы о наших домашних подопечных у фелинологов — специалистов по кошачьим повадкам. Готовы услышать научное объяснение привычек пушистых властелинов интернета и наших сердец? Собрали всю актуальную информацию в удобных карточках.
Сколько часов в сутки спят коты?
Признайтесь, что иногда вы завидовали котикам: они могут сладко спать в то время, когда вам нужно идти на работу или вечером заниматься домашними делами. Специалисты подтверждают: усатые-полосатые действительно спят достаточно много времени.
— Они могут спать до 20 часов в сутки! — рассказывает Ангелина Сиротина, ветеринарный врач-фелинолог и зоопсихолог. — Все зависит от времени года, то есть от светового дня. Зимой они спят больше, летом — меньше. А вообще кошки — ночные животные, они могут в течение дня дремать, но в то же время быть начеку и проявлять иногда свою активность.
Почему коты устраивают ночной тыгыдык?
Не сильно погрешим против истины, если скажем, что самые вирусные видео про котиков — те, где они бесятся по ночам и будят своих хозяев. Что с ними (или с нами) не так?
— Коты — ночные животные, поэтому для них такое поведение абсолютно нормально. Днем они, как правило, отсыпаются, если им больше нечем заняться или с ними никто не играет, а по ночам будут беситься, — отмечает Ангелина Сиротина.
А еще кошки могут будить хозяев ночью или ранним утром по другим причинам:
Несбалансированный режим кормления
Одна из самых частых причин — слишком большой перерыв между ужином и завтраком. Например, если кошку кормят в 18:00, а следующий прием пищи только в 07:00 утра, она может просыпаться от голода. Чтобы этого избежать, последнее кормление лучше проводить за 30 минут до сна. Ужин должен быть сытным и питательным, чтобы питомец спокойно проспал всю ночь.
Недостаток активности перед сном
Кошки — существа с естественным охотничьим инстинктом, и если они не потратили энергию днем, то могут активничать ночью. Чтобы этого избежать, перед сном стоит поиграть с питомцем в подвижные игры, соответствующие его возрасту и физической форме. Это поможет ему устать и синхронизировать свой режим с вашим.
Отсутствие доступа к необходимым ресурсам
Перед сном важно убедиться, что у кошки есть все необходимое: свежая вода, чистый лоток и, возможно, тихие игрушки для самостоятельного развлечения. Однако не все кошки умеют себя занимать, поэтому, если питомец привык будить вас, лучше заранее предусмотреть, чтобы его нужды были удовлетворены без вашего участия.
— Если кот все равно вас будит, главное правило — не реагировать. Если вы встаете, кормите, гладите или даже ругаете животное, оно воспринимает это как внимание и будет повторять поведение. Вместо этого лучше игнорировать ночные «побудки» (как бы сложно это ни было), соблюдать режим кормления и игр, а также создать себе комфортные условия для сна, — советует зоопсихолог и фелинолог Дарья Вишнякова. — Со временем кошка поймет, что ночные пробуждения не приносят результата, и перестроится на ваш график.
Как определить индекс массы тела у котика?
Ласковые сравнения «ты мой пирожочек», «булочка» или «пончик» звучат мило, но на деле они могут маскировать серьезную проблему. В дикой природе представители кошачьих не накапливают лишний жир. Избыточный вес мешает им охотиться, снижает ловкость, скорость и маневренность, а также сказывается на их здоровье и продолжительности жизни.
— Есть породы с разной конституцией тела. И для одной породы кот будет считаться уже жирненький, а для другой будет считаться недостаточной массы. Все индивидуально: вес кошки оценивается исходя из ее статуса — котенок, молодое животное, пожилое животное, — поясняет Ангелина Сиротина.
Ветеринары единогласно заявляют: чаще всего избыточный вес — это следствие чрезмерной заботы и неправильного подхода к кормлению.
— Чтобы оценить состояние вашего питомца, недостаточно просто измерить его вес. Не менее важно провести визуальный осмотр и пальпацию тела — это поможет точнее определить кондицию кошки. Такой подход позволяет объективно оценить степень упитанности и вовремя заметить возможные отклонения от нормы, — объясняет Дарья Вишнякова.
Почему котики делают кусь?
Многие кошки и коты очень ласковые животные, однако во время игр могут войти в раж и укусить человека — легонько или сильно.
— Важно понять, что для кошки это часть ее охотничьего поведения. В домашних условиях игрушки заменяют добычу, а игра — это симуляция охоты, — рассказывает Дарья Вишнякова. — Если во время игры кошка не научена правильно взаимодействовать с человеком, она может воспринимать ваши руки или ноги как добычу, что приводит к укусам.
Как бороться с нежелательными укусами:
использовать специальные игрушки — палочки, мячики, чтобы избегать контакта рук с зубами;
не поощрять игру руками или ногами — это закрепит неправильное поведение:
в конце каждой игровой сессии обязательно «отдавать добычу» — отпускайте игрушку, чтобы кошка почувствовала завершение охоты.
— Нужно делать котам предупреждение. Это может быть такое жесткое прикосновение к носу или аккуратное пощелкивание по уху после такого, либо просто резкое одергивание голосом, — добавляет Ангелина Сиротина.
Некоторые кошки используют укусы как способ сигнализировать о дискомфорте или боли. Если питомец вдруг начал кусаться без видимой причины или при определенных прикосновениях — это повод обратиться к ветеринару.
Почему коты сами не могут спуститься с деревьев?
Парадокс кошачьего мира: пушистики умеют в мгновение ока забираться на деревья, а потом оглашают окрестности дикими воплями. Ангелина Сиротина отмечает, что так бывает не всегда:
— Спуститься с дерева кошки могут, но далеко не все. Те животные, которые обитают на улице и привыкли в случае чего спасаться бегством, знают, что спускаться нужно не вперед мордой. Но домашние коты на могут спускаться вниз головой, потому что их тело перевешивает. В результате их часто снимают сотрудники МЧС с высоких деревьев.
Почему коты боятся огурцов?
Признавайтесь, смотрели видосы, когда котики подскакивают и с воплями убегают от огурцов, а может, и сами так делали? Фелинологи считают, что дело вовсе не в овощах:
— Кошки боятся не огурцов, а эффекта неожиданности. Если вы положите любой другой предмет вместо огурца и для кота это будет неожиданно, то он так же испугается, — объясняет Ангелина Сиротина.
— Коты действительно часто боятся огурцов, и это связано с их инстинктивной реакцией на неожиданные и незнакомые предметы, — добавляет Дарья Вишнякова. — Когда хозяин кладет огурец рядом с котом, он обычно делает это незаметно, пока питомец занимается своими делами. В результате это вызывает у кота сильное удивление и страх. К тому же, длина и форма огурца напоминают змей. В дикой природе змеи могут быть смертельно опасны, поэтому у кошек выработался рефлекс избегать подобных объектов.
Почему коты не любят компьютеры?
А еще считается, что четвероногие властители сердец любят холодильники, а вот компьютеры совсем не жалуют. Дарья Вишнякова авторитетно заявляет — это не совсем так, в большинстве случаев кошки не испытывают страха перед самим компьютером. Но есть нюансы, которые стоит учитывать:
Когда в квартире появляется новая вещь, например, компьютер, некоторые кошки могут проявлять осторожность. Это естественная реакция на незнакомый объект в их привычной среде. В таком случае рекомендуется дать питомцу время для знакомства: позволить обнюхать и исследовать новую вещь.
Кошку могут пугать звуки, исходящие из динамиков или от самого компьютера — шум кулеров, жесткого диска. Животные могут воспринимать их как угрозу или раздражитель. Следите за реакцией питомца и обеспечьте ему комфортное место вдали от источников шума.
Почему кошки мурлычат?
Сладкое мурлыканье — то, за что мы так любим своих питомцев. Кто-то издает едва заметные звуки, а кто-то мурчит как трактор. У кошек есть орган Якобсона, который находится в носоглотке. С его помощью-то они и издают вибрационные звуки.
— Мурчат кошки совершенно в разных ситуациях. Если у них что-то болит, они так себя успокаивают — для них это как обезболивающая таблетка. Поэтому считается, что эти вибрации являются лечебными и для человека, как минимум они нас успокаивают, — рассказала Ангелина Сиротина. — А еще кошки мурчат, когда им что-то нравится или когда их гладят.
Почему коты высовывают язык?
В отличие от людей, кошки не дразнятся, когда показывают язык.
— Они тестируют воздух органом Якобсона — начинают определять и классифицировать новые запахи. Это нам кажется, что они высовывают язык, а в действительности кошки приоткрывают рот и немножко высовывают язык, — рассказывает Ангелина Сиротина. — Но также кошки могут высовывать язык, когда им жарко, — совсем как собаки.
Почему коты не любят купаться?
На самом деле все неоднозначно — есть кошки, которые боятся купания как огня, а есть те, что сами готовы нырнуть к вам в ванную.
— Практически все кошки любят воду, но не нужно путать, когда кошка сама начинает играть со струйкой воды или чашкой, с тем, когда принудительно намываем их под душем шампунями. Конечно, второе им не нравится, — говорит Ангелина Сиротина. — Есть кошки, которые даже ходят в туалет в воду, потому что это их инстинкт.
Почему коты роняют елку?
Ветеринары открывают страшный секрет всех котиков — дело не только в елках!
— Коты могут ронять не только елку, но и другие иные странные предметы, — объясняет Ангелина Сиротина. — Мы ставим елку один раз в год, она пестрит шуршащими предметами, сверкает и блестит дождиком, манит новыми запахами, звуками, огоньками. Кот начинает все это исследовать, и, естественно, елка будет падать при этом.
Стричь или не стричь когти?
Этот вопрос разделил котовладельцев на два лагеря точно так же, как квас и кефир — любителей окрошки.
— Если котик задумал уничтожить ваш диван, то в ход идут не только когти, — объясняет Дарья Вишнякова. — Поэтому стричь когти исключительно для сохранения мебели — неверный подход.
Стрижка когтей у домашней кошки нужна для другого:
Безопасность
В природе кошки стачивают когти о деревья, камни и другие грубые поверхности. В домашних условиях у них часто нет такой возможности. Неподстриженные когти могут врастать, ломаться, вызывать боль, воспаление и даже повреждать ткани.
К тому же когти — инструмент защиты и нападения. При конфликтах или угрозах кошка использует их для самообороны. Стрижка снижает риск травм как для самого питомца, так и для других животных в доме. Во время активных игр кошка может выпустить когти, а регулярная стрижка минимизирует риск нечаянных царапин.
Территориальная маркировка
Царапая поверхности, кошки оставляют метки из частиц эпителия и видимые следы — это важная часть их поведения, необходимая для психологического комфорта. Лишать питомца этой возможности нельзя, так как это одна из базовых потребностей.
