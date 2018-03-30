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Эксклюзив
Крошил хлеб в тарелку: ярославская учительница настучала мальчику ложкой по голове
30 марта 2018 11:55
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Не очень педагогично поступила учительница начальных классов одной из заволжских школ. Она ложкой настучала мальчику по голове за то, что он себя плохо вёл. Всё случилось в группе продлённого дня, где остаются детишки после занятий.
Учительнице не понравилось, как стали вести себя двое первоклашек. Мальчики играли во время обеда и стали крошить друг другу хлеб в тарелки. За это женщина взяла ложку и настучала одному из мальчиков по голове. Да так, что ребёнок расплакался.
— Мы провели проверку по данному факту. В отношении учительницы возбуждено дело об административном правонарушении. После случившегося её уволили из школы, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.
Похожая история произошла в другой ярославской школе. Там учительница на лбу ученика написала «Не готов». История дошла до детского омбудсмена. А кончилось всё тем, что мальчика перевели в другую школу. Учительница же осталась на своём рабочем месте.
Фото: Александра Савельева
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