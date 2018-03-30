Место, где глыба льда проломила голову 8-летней девочке, было огорожено лентой

После происшествия девочку перевели в общую палату

Мэрия и районные администрации в один голос твердят: ежедневно чистим крыши от наледи и сосулек. Да ещё и обстановку проверяем с помощью квадрокоптера. И не успокоимся, пока всё не очистим.

Однако за одним домом чиновники всё же не уследили. Вчера на улице Спартаковская, 19/1 восьмилетней девочке ледяная глыба упала прямо на голову. Ребёнок попал в реанимацию.

Ярославские следователи возбудили уголовное дело. Они выясняют, кто именно отвечает за уборку снега и сосулек с крыши: мэрия, управляющая компания или продуктовый магазин, который расположен на первом этаже. Если найдут виноватого, ему грозит до шести лет лишения свободы.

— Сейчас мы разбираемся в произошедшем. Опасное место было огорожено ленточками. Девочку перевели из реанимации в общую палату. Её жизни ничего не угрожает, — рассказали в мэрии Ярославля.

Кто в ответе за эту крышу, под которой так неудачно прошла девочка, ещё предстоит выяснить — следователи разбираются в документах. По неподтверждённым пока данным, дом находился на самоуправлении.

Местные жители говорят, что место, где произошёл несчастный случай, вообще не является пешеходной зоной. Там по колено снега. Но ведь мэр Ярославля Владимир Слепцов уже ругал подчинённых за нечищенные крыши и предупреждал: сосульки-то падают по касательной. Намекал недвусмысленно, что никакими ленточками от них не спасёшься.