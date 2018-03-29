В Ярославле на 8-летнюю девочку рухнула глыба льда с крыши: ребёнок в реанимации

Ребёнок пострадал под козырьком крыши

Сегодня в Ярославле в Заволжском районе на 8-летнюю девочку обрушилась глыба льда с крыши жилого дома.

Всё произошло днём на Спартаковской улице, 19/1. Глыба упала прямо на голову ребёнка. Девочку отвезли в больницу. Ребёнок в реанимации.

В Следственном комитете организовали доследственную проверку.

— На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Выполняется осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в СУСК по Ярославской области.

А ведь всего неделю назад, после того как глыба снега упала прямо перед школьниками, городские власти яростно взялись за чистку крыш. По крайней мере пообещали. За сутки очистили полторы тысячи кровель. И говорили, что не остановятся, пока все не дочистят. Видимо, всё же остановились.