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В Ярославле на 8-летнюю девочку рухнула глыба льда с крыши: ребёнок в реанимации
29 марта 2018 18:48
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Сегодня в Ярославле в Заволжском районе на 8-летнюю девочку обрушилась глыба льда с крыши жилого дома.
Всё произошло днём на Спартаковской улице, 19/1. Глыба упала прямо на голову ребёнка. Девочку отвезли в больницу. Ребёнок в реанимации.
В Следственном комитете организовали доследственную проверку.
— На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Выполняется осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в СУСК по Ярославской области.
А ведь всего неделю назад, после того как глыба снега упала прямо перед школьниками, городские власти яростно взялись за чистку крыш. По крайней мере пообещали. За сутки очистили полторы тысячи кровель. И говорили, что не остановятся, пока все не дочистят. Видимо, всё же остановились.
Фото: Ольга Прохорова
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