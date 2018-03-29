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Спасатели МЧС проверят подъезды ярославцев после пожара в Кемерово
29 марта 2018 17:39
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В жилых домах Ярославля начали появляться объявления о проверках, которые устроят спасатели регионального управления МЧС России. Жители проспекта Машиностроителей, 48 увидели такие на всех этажах дома.
— Всем собственникам в обязательном порядке необходимо убрать из тамбуров всю мебель и личные вещи, — сообщается в объявлении. — За неисполнение требований собственникам помещений будет выписан штраф. Срок на исполнение требований МЧС — до 30 апреля.
Правда, само объявление разместили от имени ТСЖ.
— Я даже звонил в МЧС, они подтвердили, что по нормам так и должно быть! Ничего — даже обуви, — рассказал жилец дома Илья Захаров.
После страшного пожара в торговом центре в Кемерово, который унёс жизни 64 человек, в Ярославле резко усилили контроль за противопожарной безопасностью в торговых центрах.
— Чтобы привлечь проверку, нужна жалоба собственников в Госпожнадзор. Только тогда придёт инспектор на основании жалобы, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области. — У управляющей компании нет полномочий, чтобы вызвать проверку.
Однако спасатели уточнили, что в подъездах, и правда, не должно быть ничего лишнего. Видимо, управдом решил воспользоваться ситуацией и таким образом заставить жителей прибраться в подъездах.
Фото: Александра Савельева
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