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В Ярославле отец украл ребёнка у матери, пока он был в школе
29 марта 2018 16:13
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В Ярославле родители устроили разборки друг с другом, используя в них собственного ребёнка. В начале марта отец украл ребёнка, который после развода остался жить с матерью. Сын просто не вернулся домой из школы.
— Дело в том, что это уже не впервые. Мы находили и возвращали ребёнка матери. Но через месяц отец снова его забрал жить к себе, — рассказал главный судебный пристав по Ярославской области Александр Юдин.
На этот раз возвращение школьника к маме затянулось — он заболел, отцу пришлось вызывать доктора. По вызову врача приставам и удалось вычислить, куда отец забрал сына. Ребёнка забирали судебные приставы вместе с детским омбудсменом по Ярославской области.
— Ребёнок сейчас реабилитируется, — коротко сообщил омбудсмен Михаил Крупин.
Кстати, в Ярославле будут штрафовать тех, кто помешает работе уполномоченных.
Фото: Александра Савельева
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