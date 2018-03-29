В Ярославле отец украл ребёнка у матери, пока он был в школе

Отец не согласился, что ребёнок должен остаться с матерью. И украл его

В Ярославле родители устроили разборки друг с другом, используя в них собственного ребёнка. В начале марта отец украл ребёнка, который после развода остался жить с матерью. Сын просто не вернулся домой из школы.

— Дело в том, что это уже не впервые. Мы находили и возвращали ребёнка матери. Но через месяц отец снова его забрал жить к себе, — рассказал главный судебный пристав по Ярославской области Александр Юдин.

На этот раз возвращение школьника к маме затянулось — он заболел, отцу пришлось вызывать доктора. По вызову врача приставам и удалось вычислить, куда отец забрал сына. Ребёнка забирали судебные приставы вместе с детским омбудсменом по Ярославской области.

— Ребёнок сейчас реабилитируется, — коротко сообщил омбудсмен Михаил Крупин.

Кстати, в Ярославле будут штрафовать тех, кто помешает работе уполномоченных.