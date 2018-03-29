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Эксклюзив
Племянница отравленного российского разведчика Сергея Скрипаля потеряла работу из-за скандала
29 марта 2018 14:39
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Племянница отравленного в Великобритании полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля рассказала, чем для неё обернулась история, развернувшаяся вокруг её дяди. Нам удалось пообщаться с Викторией Скрипаль, хотя, по её словам, в последнее время журналисты очень досаждают ей.
— Сейчас я не хочу ни с кем разговаривать. Я уже сказала всё, что хотела. Из-за этого интервью для федерального канала я потеряла две недели времени, потеряла одну работу. Я не хочу сейчас потерять другую. У меня есть семья, есть обязательства. Я вот уже три недели практически не выхожу из дома, — рассказала Виктория Скрипаль.
Виктория сообщила, что планирует остаться в Ярославле «до гробовой доски». Сама она родилась в Литве, в Ярославль переехала из Каунаса.
Сейчас Виктория собирает документы, чтобы самой поехать в Англию к родственникам.
Сергей Скрипаль , 66 лет, — бывший советский и российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник. В 2006 году осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишён воинского звания. С 2010 года, после помилования и обмена шпионами между Россией и США, живёт в Великобритании, где получил британское гражданство, сохранив также и российское.
В Ярославле живёт и 90-летняя мама бывшего разведчика. Ей решили не говорить о том, что произошло в Великобритании — боятся, что женщина не выдержит. В том, что в отравлении дяди есть российский след, Виктория сомневается.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из парков в Солсбери (Великобритания) 4 марта. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что оба были отравлены веществом «Новичок» советской разработки.
Инцидент с отравлением Скрипаля привёл к эскалации напряжённости в российско-британских отношениях. Обе стороны заявили о высылке дипломатов.
Фото: Первый канал
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