В Ярославле состоится суд над 17-летней матерью, заморившей голодом сына. Снова

Девушке назначили 6 лет и 6 месяцев воспитательной колонии

Завтра в Ярославле вновь будет слушаться дело 17-летней мамы, которая заморила голодом собственного малыша. Девушке уже вынесли приговор в январе этого года. Но она подала апелляцию. Слушание состоится в ярославском областном суде в 10:00. Активисты Ростова Великого рассказали, что суд будет открытым. Это значит, что на заседание сможет попасть каждый желающий.

Суд Ростова назначил 17-летней матери шесть лет и шесть месяцев воспитательной колонии.

— Она будет отбывать наказание в воспитательной колонии, поскольку девушка несовершеннолетняя, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

Трагедия произошла в Ростове в сентябре прошлого года. 17-летняя мама оставила малыша дома одного и ушла на несколько дней. Ребёнка нашли мёртвым сотрудники правоохранительных органов. Он умер от истощения. Мать девушки рассказала, что ей было тяжело справляться с малышом. Кроме того, он мешал ей спать. Несмотря на это, женщина говорила, что хочет для дочери справедливого наказания.