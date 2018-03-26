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Двери открыты, но не все. Как спастись из ярославских торговых центров, если случится пожар

26 марта 2018 15:32
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безопасность, торговые центры, Ярославль, Кемерово, трагедия в Кемерово

После трагедии в Кемерово, где 25 марта в загоревшемся торговом центре «Зимняя вишня» погибли люди, мы решили проверить, как обстоят дела с эвакуационными выходами в ярославских торговых центрах: где искать эвакуационные выходы и как их открыть.

«Аура»

Первым делом мы отправились в крупный торговый комплекс в самом центре города — в «Ауру». Музыку, звучащую в торговом центре, периодически прерывает голосовое сообщение о том, как необходимо действовать в экстренных ситуация. Вот только дополнительные выходы, через которые можно пройти в случае ЧП, оказались закрыты.

— Пожарная тревога будет, и откроются двери автоматически. Толку от того, что вы проверили две двери? — написала под стримом из «Ауры» в нашей группе «ВКонтакте» Мария Рожкина.

Охранник рассказал, что электронные ключи от дверей находятся у охраны и в экстренных случаях работники сами отопрут замки. Рассказать о том, как происходит эвакуация, администрация торгового центра готова только по официальному запросу (бумагу в торговый центр мы отправили. — Прим.ред.). Хотя к экстренному «выселению» здесь не привыкать. Осенью, когда по городу прокатилась волна сообщений о лжеминировании, работники торгового центра очень быстро вывели посетителей и корректно просили отойти на безопасное расстояние.


Универмаг «Ярославль»

Следующим торговым центром стал универмаг на улице Свободы. Здесь эвакуационные выходы оказались открыты, но не все. В администрации объяснили, что почти весь третий этаж здания занимает один магазин, и арендатор против свободного входа и выхода через дополнительные двери, поэтому на этаже два эвакуационных выхода закрыты. По словам администрации, с пожнадзором это согласовано.

Не только торговые центры: что ещё проверят в Ярославле после трагедии в Кемерово.

— Утром у нас было большое собрание в связи с трагедией в Кемерово, — рассказала администратор универмага. — Сказали строго следить за обстановкой. Не дай Бог где-то это может повториться.

«Вернисаж»

Дополнительные выходы нам показали в торговом центре «Вернисаж». Здесь, помимо двух больших входных групп, есть шесть — по три с каждой стороны — эвакуационных выходов. Один из них находится прямо в контактном зоопарке.

— У нас недавно были учения, — рассказала работник контактного зоопарка Арина. — Мы эвакуировались сами и выводили посетителей. Поскольку дополнительный выход прямо из нашего зала, то вышли самыми первыми. Животных не забирали, потому что знали, что это учения, но на случай ЧП у нас для каждого животного есть переноски — всех успеем спасти.

Днём 25 марта в Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Пожар начался на четвертом этаже рядом с кинотеатром, где во время школьных каникул в тот момент было много детей. По данным МЧС, в «Зимней вишне» погибли 64 человека, еще 6 числятся пропавшими без вести.

Эвакуационные выходы в торговом центре хоть и закрыты, но их легко можно открыть, сорвав пломбу и нажав на ручку. Все двери выходят прямиком на улицу.


«Шоколад»

В торговом центре «Шоколад» на Московском проспекте, есть три эвакуационных выхода из кинотеатра. Двери в зал никогда не запирают, только прикрывают. Возле каждого зала стоит дежурный. Боковые выходы заперты на вертушку, её легко открыть изнутри. Выходят на балкон и пожарные лестницы снаружи здания. Эвакуационные выходы из самого торгового центра тоже оказались открыты.


«Рио-опт»

В торговом центре «Рио-опт» нас провели по всем коридорам, показали, как работает противопожарная система.

— По нормам безопасности, необходимо иметь 8 выходов, — рассказали в ТЦ. — У нас из 16. Из тех, которые всегда открыты, 4 основных выхода, 4 грузовых, 2 эвакуационных, они открыты для вентиляции здания. Еще 6 могут открыть сотрудники торгового центра с помощью электронного ключа либо все двери открываются с кнопки на пульте.

Большое внимание в ТЦ уделяют цокольному этажу, поскольку он находится ниже уровня земли. На каждом ряду прикреплены флюоресцентные схемы эвакуации, стоят огромные огнетушители, в случае отключения электричества загораются таблички «Выход», которые подключены к автономному питанию.

В кинотеатре центра из каждого зала есть дополнительный выход. Двери заперты на замок и открываются вертушкой из кинозала.


Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Алесандра Савельева, Александра Савельева
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