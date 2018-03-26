|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Обзор
Двери открыты, но не все. Как спастись из ярославских торговых центров, если случится пожар
26 марта 2018 15:32
2 902 5
После трагедии в Кемерово, где 25 марта в загоревшемся торговом центре «Зимняя вишня» погибли люди, мы решили проверить, как обстоят дела с эвакуационными выходами в ярославских торговых центрах: где искать эвакуационные выходы и как их открыть.
«Аура»
Первым делом мы отправились в крупный торговый комплекс в самом центре города — в «Ауру». Музыку, звучащую в торговом центре, периодически прерывает голосовое сообщение о том, как необходимо действовать в экстренных ситуация. Вот только дополнительные выходы, через которые можно пройти в случае ЧП, оказались закрыты.
— Пожарная тревога будет, и откроются двери автоматически. Толку от того, что вы проверили две двери? — написала под стримом из «Ауры» в нашей группе «ВКонтакте» Мария Рожкина.
Охранник рассказал, что электронные ключи от дверей находятся у охраны и в экстренных случаях работники сами отопрут замки. Рассказать о том, как происходит эвакуация, администрация торгового центра готова только по официальному запросу (бумагу в торговый центр мы отправили. — Прим.ред.). Хотя к экстренному «выселению» здесь не привыкать. Осенью, когда по городу прокатилась волна сообщений о лжеминировании, работники торгового центра очень быстро вывели посетителей и корректно просили отойти на безопасное расстояние.
Универмаг «Ярославль»
Следующим торговым центром стал универмаг на улице Свободы. Здесь эвакуационные выходы оказались открыты, но не все. В администрации объяснили, что почти весь третий этаж здания занимает один магазин, и арендатор против свободного входа и выхода через дополнительные двери, поэтому на этаже два эвакуационных выхода закрыты. По словам администрации, с пожнадзором это согласовано.
Не только торговые центры: что ещё проверят в Ярославле после трагедии в Кемерово.
— Утром у нас было большое собрание в связи с трагедией в Кемерово, — рассказала администратор универмага. — Сказали строго следить за обстановкой. Не дай Бог где-то это может повториться.
«Вернисаж»
Дополнительные выходы нам показали в торговом центре «Вернисаж». Здесь, помимо двух больших входных групп, есть шесть — по три с каждой стороны — эвакуационных выходов. Один из них находится прямо в контактном зоопарке.
— У нас недавно были учения, — рассказала работник контактного зоопарка Арина. — Мы эвакуировались сами и выводили посетителей. Поскольку дополнительный выход прямо из нашего зала, то вышли самыми первыми. Животных не забирали, потому что знали, что это учения, но на случай ЧП у нас для каждого животного есть переноски — всех успеем спасти.
Днём 25 марта в Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Пожар начался на четвертом этаже рядом с кинотеатром, где во время школьных каникул в тот момент было много детей. По данным МЧС, в «Зимней вишне» погибли 64 человека, еще 6 числятся пропавшими без вести.
Эвакуационные выходы в торговом центре хоть и закрыты, но их легко можно открыть, сорвав пломбу и нажав на ручку. Все двери выходят прямиком на улицу.
«Шоколад»
В торговом центре «Шоколад» на Московском проспекте, есть три эвакуационных выхода из кинотеатра. Двери в зал никогда не запирают, только прикрывают. Возле каждого зала стоит дежурный. Боковые выходы заперты на вертушку, её легко открыть изнутри. Выходят на балкон и пожарные лестницы снаружи здания. Эвакуационные выходы из самого торгового центра тоже оказались открыты.
«Рио-опт»
В торговом центре «Рио-опт» нас провели по всем коридорам, показали, как работает противопожарная система.
— По нормам безопасности, необходимо иметь 8 выходов, — рассказали в ТЦ. — У нас из 16. Из тех, которые всегда открыты, 4 основных выхода, 4 грузовых, 2 эвакуационных, они открыты для вентиляции здания. Еще 6 могут открыть сотрудники торгового центра с помощью электронного ключа либо все двери открываются с кнопки на пульте.
Большое внимание в ТЦ уделяют цокольному этажу, поскольку он находится ниже уровня земли. На каждом ряду прикреплены флюоресцентные схемы эвакуации, стоят огромные огнетушители, в случае отключения электричества загораются таблички «Выход», которые подключены к автономному питанию.
В кинотеатре центра из каждого зала есть дополнительный выход. Двери заперты на замок и открываются вертушкой из кинозала.
Фото: Алесандра Савельева, Александра Савельева
Далее: Школы, больницы, спорткомплексы: что проверят в Ярославской области после трагедии в Кемерово
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
типичный фильм, снятый по... далее
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров