На участках починили КОИБы: что будет с бюллетенями из обычных избирательных урн

Электронное голосование снова доступно

За несколько часов специалисты восстановили работу почти всех вышедших из строя КОИБов.

— Сбой возник в работе ряда КОИБов в Ярославле и Ростове, — рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. — Эти КОИБы некорректно были выведены из тестового режима. Почти все комплексы уже введены в строй. На тех участках, где КОИБы не работали, избиратели опускали бюллетени в стационарные урны. Это предусмотрено правовыми документами.

В избиркоме уточнили — все бюллетени, которые опустили в урны вручную, сотрудники избирательных участков проведут через КОИБы, так что голоса будут учтены в электронном виде.

Сегодня жители Ярославской области вместе со всей страной выбирают будущего президента России. Как идут выборы в Ярославле, смотрите в нашей онлайн-трансляции.