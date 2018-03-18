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На участках починили КОИБы: что будет с бюллетенями из обычных избирательных урн
18 марта 2018 10:55
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За несколько часов специалисты восстановили работу почти всех вышедших из строя КОИБов.
— Сбой возник в работе ряда КОИБов в Ярославле и Ростове, — рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. — Эти КОИБы некорректно были выведены из тестового режима. Почти все комплексы уже введены в строй. На тех участках, где КОИБы не работали, избиратели опускали бюллетени в стационарные урны. Это предусмотрено правовыми документами.
В избиркоме уточнили — все бюллетени, которые опустили в урны вручную, сотрудники избирательных участков проведут через КОИБы, так что голоса будут учтены в электронном виде.
Сегодня жители Ярославской области вместе со всей страной выбирают будущего президента России. Как идут выборы в Ярославле, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Александра Савельева
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