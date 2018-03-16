Прокуратура настояла: три управдома Ярославля заставили сбивать сосульки

Убирать сосульки нужно заставлять управдом

Три управдома Ярославля с помощью прокуратуры заставили поработать. Управляющие организации обязали сбить сосульки с крыш домов и козырьков подъездов.

Прокурорские представления получил управдом «Новый дом», ТСЖ «Урицкого,1» и ЖСК «Спутник-6». Все трое находятся в Дзержинском районе.

— На ряде домов, находящихся в управлении данных компаний, на момент проверки по периметру крыш домов свисают сосульки, имеется оледенение, козырьки над подъездами не очищены от снега, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Невыполнение мероприятий по очистке кровли от наледи и сосулек снижают степень ее исправного состояния, влекут угрозу жизни и здоровью проживающих в доме граждан.

Пока управдома принудили поработать без суда. Но если прокурор уличит компании в халатности снова, то им могут грозить разбирательства и штрафы.

В Ярославле гигантские сосульки свисали над детской поликлиникой.