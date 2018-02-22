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Огромная крыса выбежала на остановку в Ярославле
22 февраля 2018 15:41
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Неприятную картину сегодня наблюдали прохожие на улице Доронина. Здесь к остановке общественного транспорта прискакала гигантская крыса.
Животное размером с подросшего котёнка выбежало на проезжую часть, а потом поскакало к людям.
— Даже машин не боится, — комментируют за кадром удивлённые пассажиры на остановке.
Крысиная проблема в Ярославле на днях вылезла и во Фрунзенском районе, где на детей в жилой многоэтажке напали крысиные блохи.
Фото: Анна Воеводина
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