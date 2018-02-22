Огромная крыса выбежала на остановку в Ярославле

Крысы бегают по городу

Неприятную картину сегодня наблюдали прохожие на улице Доронина. Здесь к остановке общественного транспорта прискакала гигантская крыса.

Животное размером с подросшего котёнка выбежало на проезжую часть, а потом поскакало к людям.

— Даже машин не боится, — комментируют за кадром удивлённые пассажиры на остановке.

Крысиная проблема в Ярославле на днях вылезла и во Фрунзенском районе, где на детей в жилой многоэтажке напали крысиные блохи.