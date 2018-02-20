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Пончиковую Костюшкина в Ярославле проверит Минкульт
20 февраля 2018 14:05
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Ярославская градозащитница Елена Богданова написала письмо в Министерство культуры с жалобой на пончиковую певца Стаса Костюшкина. Ларёк с выпечкой расположился у самого начала улицы Кирова, открывался в Ярославле он долго и шумно.
Однако градозащитница осталась недовольна не пончиками, а собственно самим ларьком, прописавшимся в самом проходимом месте центра города.
— У пончиковой планарное остекление, что не допускается в этом районе достопримечательного места, — говорит Елена Богданова.
Планарное остекление — стеклянные фасады без каркаса, стёкла здесь крепятся специальными точечными элементами («паук», «спайдер»).
И градозащитница уже получила ответ.
— На представленной фотографии не представляется возможность сделать вывод о точном месторасположении возведённых временных некапитальных сооружений по улице Кирова, а также о параметрах данных сооружений, — сообщается в ответе Министерства культуры. — Департамент государственной охраны культурного наследия поручил управлению Минкультуры по ЦФО провести проверку соответствия вышеуказанных сооружений утверждённым режимам пользования, проектирования и строительства на территории достопримечательного места.
Фото: Александра Савельева
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