Пончиковую Костюшкина в Ярославле проверит Минкульт

Пончиковая певца Стаса Костюшкина снова в центре внимания

Ярославская градозащитница Елена Богданова написала письмо в Министерство культуры с жалобой на пончиковую певца Стаса Костюшкина. Ларёк с выпечкой расположился у самого начала улицы Кирова, открывался в Ярославле он долго и шумно.

Однако градозащитница осталась недовольна не пончиками, а собственно самим ларьком, прописавшимся в самом проходимом месте центра города.

— У пончиковой планарное остекление, что не допускается в этом районе достопримечательного места, — говорит Елена Богданова.

И градозащитница уже получила ответ.

— На представленной фотографии не представляется возможность сделать вывод о точном месторасположении возведённых временных некапитальных сооружений по улице Кирова, а также о параметрах данных сооружений, — сообщается в ответе Министерства культуры. — Департамент государственной охраны культурного наследия поручил управлению Минкультуры по ЦФО провести проверку соответствия вышеуказанных сооружений утверждённым режимам пользования, проектирования и строительства на территории достопримечательного места.