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В Ярославле появилась гигантская горка-собака
20 февраля 2018 07:29
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Огромная горка в форме собаки появилась в Ярославле в Заволжском районе. С одной стороны у нее лесенка, с другой можно скатиться.
— Я дарю вам радость! — написано на медальоне собаки. На голове у снежного пса — большой цилиндр. Горку уже облюбовала ребятня.
Стоит снежная собака на Союзной улице в Тверицах — у дома ярославца, который каждый год строит из снега символ года.
Мэрия могла бы взять его на подряд, чтобы сделать из убранного снега большие горки, как того требовал градоначальник.
Фото: Иван Грибалёв
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