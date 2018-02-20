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В Ярославле появилась гигантская горка-собака

20 февраля 2018 07:29
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снег, зима, горка, Ярославль

Огромная горка в форме собаки появилась в Ярославле в Заволжском районе. С одной стороны у нее лесенка, с другой можно скатиться.

 — Я дарю вам радость! — написано на медальоне собаки. На голове у снежного пса — большой цилиндр. Горку уже облюбовала ребятня.

Стоит снежная собака на Союзной улице в Тверицах — у дома ярославца, который каждый год строит из снега символ года.

Мэрия могла бы взять его на подряд, чтобы сделать из убранного снега большие горки, как того требовал градоначальник.

Ольга Прохорова
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Фото: Иван Грибалёв
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