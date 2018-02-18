За вечер в Ярославской области сгорели четыре бани

Пожарные за вечер потушили четыре бани в области

Решили попариться в выходные, но что-то пошло не так. В области за вчерашний вечер сгорели четыре бани.

Первый пожар случился в Данилове. В 16:08 пожарным поступил звонок о возгорании на улице Петровская. Баню тушили 1,5 часа, но огонь полностью уничтожил кровлю строения площадью 20 квадратных метров.

В 16:16 загорелась баня в Рыбинске на улице Шекснинская, 51. Две машины и шесть спасателей за час полностью потушили пожар. Пострадала только перегородка между печкой и парилкой.

Около девяти часов вечера сообщение о возгорании поступило из Ярославля. Частная баня загорелась на улице Первая островная возле дома 35. Тушили пожар почти два часа. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения на площади шесть квадратных метров.

Баня в Гаврилов-Яме загорелась около полуночи. Две пожарные машины и семь спасателей потушили огонь за 45 минут. Пожар повредил кровлю строения на площади 24 квадратных метров.

С счастью, от огня никто не пострадал.

— В результате пожаров травмированных нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

В конце недели в своей квартире на улице Павлова сгорел мужчина. Причину возгорания устанавливают специалисты МЧС.