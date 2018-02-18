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За вечер в Ярославской области сгорели четыре бани
18 февраля 2018 09:21
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Решили попариться в выходные, но что-то пошло не так. В области за вчерашний вечер сгорели четыре бани.
Первый пожар случился в Данилове. В 16:08 пожарным поступил звонок о возгорании на улице Петровская. Баню тушили 1,5 часа, но огонь полностью уничтожил кровлю строения площадью 20 квадратных метров.
В 16:16 загорелась баня в Рыбинске на улице Шекснинская, 51. Две машины и шесть спасателей за час полностью потушили пожар. Пострадала только перегородка между печкой и парилкой.
Около девяти часов вечера сообщение о возгорании поступило из Ярославля. Частная баня загорелась на улице Первая островная возле дома 35. Тушили пожар почти два часа. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения на площади шесть квадратных метров.
Баня в Гаврилов-Яме загорелась около полуночи. Две пожарные машины и семь спасателей потушили огонь за 45 минут. Пожар повредил кровлю строения на площади 24 квадратных метров.
С счастью, от огня никто не пострадал.
— В результате пожаров травмированных нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
В конце недели в своей квартире на улице Павлова сгорел мужчина. Причину возгорания устанавливают специалисты МЧС.
Фото: Александра Савельева
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