Управдом в Ярославле заставил жителей самих сбивать с домов сосули

Управдом переложил ответственность за сосули на жителей

Жителям Дзержинского района Ярославля разослали странные письма от управляющей компании. Получили их жители верхних этажей по улице Труфанова.

В них управдом ссылается на различные постановления о том, что ответственность за содержание самовольно возведённых навесов, балконов и лоджий лежит на собственниках.

— Постановлением правительства от 2006 года утверждено, что самовольные сооружения не являются общедомовым имуществом и обслуживанию управляющей организацией не подлежат, — пишут в письме от управдома Дзержинского района. — В связи с этим вам необходимо незамедлительно в течение суток с момента получения настоящего требования обеспечить проведение работ по очистке козырька либо навеса над балконом от снега, наледи и сосулей. И в дальнейшем проводить такие работы на постоянной основе.

Также компания приписала, что в сучае неисполнения ответственность за причинение ущерба от упавшего с балконов снега и сосулей будет лежать на самих жителях. Вероятно такая реакция управдома стала на грозные требования мэра Владимира Слепцова очистить весь город от сосулек.