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Эксклюзив
Управдом в Ярославле заставил жителей самих сбивать с домов сосули
17 февраля 2018 07:30
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Жителям Дзержинского района Ярославля разослали странные письма от управляющей компании. Получили их жители верхних этажей по улице Труфанова.
В них управдом ссылается на различные постановления о том, что ответственность за содержание самовольно возведённых навесов, балконов и лоджий лежит на собственниках.
— Постановлением правительства от 2006 года утверждено, что самовольные сооружения не являются общедомовым имуществом и обслуживанию управляющей организацией не подлежат, — пишут в письме от управдома Дзержинского района. — В связи с этим вам необходимо незамедлительно в течение суток с момента получения настоящего требования обеспечить проведение работ по очистке козырька либо навеса над балконом от снега, наледи и сосулей. И в дальнейшем проводить такие работы на постоянной основе.
Также компания приписала, что в сучае неисполнения ответственность за причинение ущерба от упавшего с балконов снега и сосулей будет лежать на самих жителях. Вероятно такая реакция управдома стала на грозные требования мэра Владимира Слепцова очистить весь город от сосулек.
Фото: Александра Савельева, Читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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