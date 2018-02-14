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В Ярославле мама с ребёнком сломала железные ворота
14 февраля 2018 11:26
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Камеры наружного наблюдения установили «вандалов», сломавших ворота в парке «Рабочий сад» на Перекопе.
— Опять кому-то помешали, — возмутились жители района и выложили в интернете фотографию сломанных ворот, висящих на одной верхней петле.
«Вандалов» раскрыли камеры «Ярнет». Оказалось, что в поломке виновата женщина, которая не нашла в парке качели лучше, чем ворота. На видео видно, как она сажает малыша и начинает его качать, открывая и закрывая створку. А когда дверца ломается и повисает на одной петле, женщина забирает ребенка и с невозмутимым видом уходит с «места преступления».
Не только на заборы покушаются ярославцы. Жители Брагино не оценили новые бин-боксы — суперурны на остановках выдрали с корнем.
Фото: Камеры «Ярнтет»
Видео: Камеры «Ярнтет»
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