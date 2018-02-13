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Градозащитница попросила мэра Ярославля разблокировать её в соцсетях
13 февраля 2018 17:05
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Ярославскую градозащитницу и помощницу областного депутата Елену Богданову забанили в социальных сетях чиновники и депутаты. За критику.
Но женщина не согласна с баном и написала официальное обращение к мэру Ярославля с требованием разблокировать её.
— На официальном сайте мэрии Ярославля размещен телефон вашей приёмной и ваши должностные аккаунты в социальных сетях, — написала Елена Богданова в письме к мэру. — Свобода искать, получать и распространять информацию является одним из важнейших политических и личных прав человека. Прошу вас устранить нарушения законодательства и обеспечить мне доступ к информации о деятельности муниципальных должностных лиц.
Фото: Ольга Мазанова
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