Градозащитница попросила мэра Ярославля разблокировать её в соцсетях

Елена Богданова попросила мэра разблокировать её в соцсетях

Ярославскую градозащитницу и помощницу областного депутата Елену Богданову забанили в социальных сетях чиновники и депутаты. За критику.

Но женщина не согласна с баном и написала официальное обращение к мэру Ярославля с требованием разблокировать её.

— На официальном сайте мэрии Ярославля размещен телефон вашей приёмной и ваши должностные аккаунты в социальных сетях, — написала Елена Богданова в письме к мэру. — Свобода искать, получать и распространять информацию является одним из важнейших политических и личных прав человека. Прошу вас устранить нарушения законодательства и обеспечить мне доступ к информации о деятельности муниципальных должностных лиц.