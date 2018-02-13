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Пропавшую маму и сына-инвалида нашли: подробности
13 февраля 2018 13:10
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Пропавшую маму и её сына-инвалида нашли.
— Их местонахождение установлено. С ними всё в порядке, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Источник 76.ru рассказал, что Ирина вместе с сыном всё это время находилась в монастыре. Там их и нашли.
— Сейчас мы ждём подтверждения этой информации, — сообщил 76.ru источник.
Ирина и Саша пропали 8 февраля. Они ушли из дома, и больше их никто не видел. Известно, что в полицию обратились родители Ирины, которые проживают в Ростовском районе. Саша инвалид с детства. Он не разговаривает и сам не может ходить. Ирина вместе с сыном часто навещала бездомных животных в одном из приютов Ярославля. Волонтёры рассказали про неё, что она очень добрая женщина, которая всем всегда хотела помочь. Выяснилось, что семью курирует фонд милосердия и здоровья Светланы Лягушевой.
— Ирина фанатично любящая своего сына мать. В хорошем смысле этого слова, — рассказала Светлана 76.ru.
Сейчас на место выехали сотрудники по делам несовершеннолетних, которые также занимаются этой историей.
Фото: УМВД по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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