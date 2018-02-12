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В Ярославле пропали мать и её сын-инвалид
12 февраля 2018 20:55
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Ушли и не вернулись: в Ярославле пропали 42-летняя женщина и её 17-летний сын. Ирина Соколова вместе с сыном Александром ушли из дома в Дзержинском районе 8 февраля. С тех пор родственники их не видели. Саша — инвалид детства, он не разговаривает и не может обходиться без помощи взрослых.
— Женщине на вид 35-40 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Была одета: синий пуховик до колен с меховой опушкой на капюшоне, на голове берет в горизонтальную полоску. Её сын худощавый, волосы тёмные, рост 170-180 сантиметров, одет в синюю куртку. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении их местонахождения, просим обращаться в полицию по телефонам 8 (4852) 55-02-02; 72-88-11 или 02, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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