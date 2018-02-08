Российский отельер приехал в Ярославль и объяснил, почему у нас плохой сервис

Российский отельер считает, что проблема российского сервиса в менталитете

Известный российский отельер, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов приехал в Ярославль, чтобы разработать городу новый бренд. А мы попросили его оценить наш гостиничный сервис и объяснить, почему отели с советским антуражем не торопятся выкидывать парчовые покрывала, и чего не хватает нашему сервису.

— Я не сторонник выкидывания парчовых покрывал. Инфраструктура должна развиваться исходя из пожеланий туристов. А у нас ментальная составляющая такова: работали 20–30 лет — никто не жаловался, значит, работать также и дальше будем, — говорит отельер Вадим Прасов. — Есть и такой фактор, как сложившиеся потоки туристов, цена, место расположения, когда состояние отеля является не решающим фактором.

Отельер также объяснил, почему так часто сервис кажется нам негостеприимным.

— При всём гостеприимстве россиян, мы возводить это в формат каких-то ритуалов не умеем. Если у американцев всегда улыбка в 32 зуба, то у нас только тогда, когда искренняя, — говорит отельер. — Наше эмоциональное состояние существенно отражается на лице любого сотрудника. Я сейчас ехал в пробке по Ярославлю, толкался, смотрел направо и налево и понимал, что часть людей уже едет, заряженная на негатив. В индустрии туризма негатив — это плохая история. Я пытаюсь своим сотрудникам объяснить: когда ты приходишь на работу, одеваешь форму, бейдж, то в момент переодевания ты меняешься, становишься абсолютно гостеприимным человеком.

Справка 76.ru

Вадим Прасов — управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России. А также советник председателя правительства Ярославской области.