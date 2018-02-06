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В центре Ярославля от отравы погибла домашняя собака
6 февраля 2018
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Владельцы собак бьют тревогу. От отравы, разбросанной в центре города, погибла домашняя хаски.
— По городу опять раскидали отраву, — написала хозяйка собаки Маргарита Шмит. — В районе Свободы, проспекта Толбухина, Лисицына и Богдановича. Несмотря на то, что собака была в наморднике, она могла ткнуться носом, а потом слизать.
Хозяева заметили, что собаке стало плохо после прогулки, и сразу обратились к ветеринарам. К сожалению, врачи не смогли спасти собаку, и красавица Энджи погибла.
Симптомы отравления животного: вялость, обильное слюноотделение, мышечные судороги, рвота. В случае подозрения на отравление необходимо сразу обратиться в ветклинику.
А вот маленького Лаки людям удалось спасти. Малыша выкинули на мороз из поезда. История большого приключения маленького пса.
Фото: Маргарита Шмит/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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