В центре Ярославля от отравы погибла домашняя собака

Ветеринары не смогли спасти Энджи

Владельцы собак бьют тревогу. От отравы, разбросанной в центре города, погибла домашняя хаски.

— По городу опять раскидали отраву, — написала хозяйка собаки Маргарита Шмит. — В районе Свободы, проспекта Толбухина, Лисицына и Богдановича. Несмотря на то, что собака была в наморднике, она могла ткнуться носом, а потом слизать.

Хозяева заметили, что собаке стало плохо после прогулки, и сразу обратились к ветеринарам. К сожалению, врачи не смогли спасти собаку, и красавица Энджи погибла.

Симптомы отравления животного: вялость, обильное слюноотделение, мышечные судороги, рвота. В случае подозрения на отравление необходимо сразу обратиться в ветклинику.

А вот маленького Лаки людям удалось спасти. Малыша выкинули на мороз из поезда. История большого приключения маленького пса.