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Эксклюзив
Чтобы записать детей в первый класс, ярославские родители бросились штурмовать школы ночью
31 января 2018
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Родители будущих первоклашек отправились на ночное дежурство к школам Ярославля, чтобы завтра успеть записать детей в первые классы. К одиннадцати часам в очередь в школу №26 записались уже больше шестидесяти человек.
— Договорились дежурить по двое, чтобы записывать новых подошедших. Дежурные решили периодически меняться: отпускать друг друга погреться, но вахты не бросать, — рассказывают родители.
Стоять возле школы намерены до самого утра. Прием документов начнется в 9 часов.
Между собой мужчины обсуждают прошлогодний прием. Говорят, что в прошлом году дело дошло аж до драки, потому что утром подошли льготники и военные и пытались пройти без очереди.
У школы №90 еще хлеще: здесь родители дежурят уже вторые сутки, не доверяют электронной подаче документов. Хотя в департаменте образования мэрии убеждают родителей — устраивать эти изнуряющие ночные дежурства нет никакого смысла.
Фото: Анна Лурье
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