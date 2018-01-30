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Проблема
Ядовитые воды потекут в огороды: под Ярославлем построят кладбище на ручье
30 января 2018
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— Как могли догадаться строить кладбище на ручье, который течёт в деревни? — возмущены жители Ярославского района. — Ручей течёт через деревню Григорьевское, затем впадает в реку Щиголость, а та — в Волгу. А ведь все сточные воды с будущего кладбища будут попадать в этот ручей.
Тревога жителей понятна. Мэрия решила строить новое кладбище, и уже выделили неподалёку от города землю для этого. Место под захоронения выделили рядом с уже существующим крупным кладбищем — Игнатовским.
— Проблема с нехваткой мест захоронения в городе есть, — отмечают в департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля. — В настоящее время мы прорабатываем вопрос о выделении земельного участка в Ярославском районе для размещения нового кладбища с соблюдением санитарных норм и правил.
Жители деревень Игнатово, Сосновцы, Почаево, Думино, Матренино и Григорьевское узнали об этих планах случайно. О том, что рядом с ними развернут ещё одно огромное кладбище, их никто не предупредил.
— Существующее Игнатовское кладбище занимает 98 гектар, и расположено от границ деревень Игнатово и Сосновцы в 400 метрах, что уже ограничивает наши права, — возмущены местные жители. — Оно уже превышает максимально допустимую норму в два с половиной раза. А тут ещё и новое кладбище вздумали строить.
Местные требуют, чтобы власти подыскали под кладбище другое место. И сейчас собирают подписи против строительства. Похоже, что процесс уже остановить сложно. Объявлен аукцион по поиску подрядчика работ, в бюджете нашли 1,2 миллиона рублей на это дело. Тем не менее запретить строительство может природоохранная прокуратура.
— Существуют санитарные нормы, где сказано, что от кладбища до природных водных объектов должно быть определённое расстояние, — объяснили в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре. — Иначе это может повлечь распространение инфекций в деревнях, которые стоят вниз по течению ручья. Кроме того, на Волге, куда в итоге через Щиголость попадёт вода из ручья, стоят водозаборы. То есть в итоге эта вода течёт в краны ярославцев и жителей других населённых пунктов.
В природоохранной прокуратуре пообещали, что проведут проверку и обязательно выяснят, что там за ручей и можно ли в этом месте строить кладбище. С другой стороны, Осташинское кладбище скоро закроют и тогда вообще непонятно, где хоронить людей. Ведь все городские погосты уже переполнены. Поэтому новое кладбище строить всё равно придётся. И чем скорее, тем лучше. Если власти все же не начнут строительство рядом с Игнатовским кладбищем, то есть второй вариант — южное направление. Площадку присматривают в Костромском направлении.
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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