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Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку в магазине
23 января 2018
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13-летнюю Евгению Смирнову, которая 22 января ушла из дома, нашли полицейские.
Девочку объявили в розыск днем 22 января. На поиски бросилась полиция, ночной выезд устроили волонтеры сразу двух поисково-спасательных отрядов: «ЯрСпас» и «Лиза Алерт».
Днем 23 января девочку нашли полицейские в продуктовом магазине на улице Жукова.
— Девочку доставили в отдел полиции. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Законным представителям ребенка сообщили о том, что девочку нашли.
Фото: ЯрСпас
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