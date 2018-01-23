Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку в магазине

Евгению Смирнову нашли в продуктовом магазине

13-летнюю Евгению Смирнову, которая 22 января ушла из дома, нашли полицейские.

Девочку объявили в розыск днем 22 января. На поиски бросилась полиция, ночной выезд устроили волонтеры сразу двух поисково-спасательных отрядов: «ЯрСпас» и «Лиза Алерт».

Днем 23 января девочку нашли полицейские в продуктовом магазине на улице Жукова.

— Девочку доставили в отдел полиции. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Законным представителям ребенка сообщили о том, что девочку нашли.