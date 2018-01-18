Координатор движения «Сдай педофила»: сожителя нашей активистки подозревают в связях с малолетними

В правоохранительных органах пока официально не сообщают, за что был задержан Дмитрий Гвоздев

Координатор российского движения «Сдай педофила» Анна Левченко сообщила в социальной сети Facebook, что сожителя ярославского фотографа, блогера и их активистки Вероники Горбачёвой задержали по подозрению в связях несовершеннолетних.

— По этому парню всё плохо, — написала она. — Подозревают в педофилии.

Отметим, что в правоохранительных органах официально эту информацию не подтверждают. Известно лишь, что сейчас идёт допрос Вероники Горбачёвой. Вероятно, когда он закончится, девушка расскажет своим подписчикам в соцсетях причину задержания её молодого человека.

Напомним, сегодня вечером в Ярославле задержали Дмитрия Гвоздева. Чуть позже домой, где он живёт вместе с Горбачёвой, пришли сотрудники правоохранительных органов и изъяли ноутбук, телефон, а также другие носители информации.