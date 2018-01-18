|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Координатор движения «Сдай педофила»: сожителя нашей активистки подозревают в связях с малолетними
18 января 2018
4 113 1
Координатор российского движения «Сдай педофила» Анна Левченко сообщила в социальной сети Facebook, что сожителя ярославского фотографа, блогера и их активистки Вероники Горбачёвой задержали по подозрению в связях несовершеннолетних.
— По этому парню всё плохо, — написала она. — Подозревают в педофилии.
Отметим, что в правоохранительных органах официально эту информацию не подтверждают. Известно лишь, что сейчас идёт допрос Вероники Горбачёвой. Вероятно, когда он закончится, девушка расскажет своим подписчикам в соцсетях причину задержания её молодого человека.
Напомним, сегодня вечером в Ярославле задержали Дмитрия Гвоздева. Чуть позже домой, где он живёт вместе с Горбачёвой, пришли сотрудники правоохранительных органов и изъяли ноутбук, телефон, а также другие носители информации.
Фото: Дмитрий Гвоздев/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 4 493 Вторичное жилье 5 410 Сдам в аренду 672 Коммерческая 154 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров