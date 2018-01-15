|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
И светит нам берег турецкий: из Ярославля будем летать в Анталию
15 января 2018
3 800 17
Из Ярославля в этом году полетим прямо в Турцию. Об этом рассказал замдиректора аэропорта Туношна Сергей Крупнов. Летать на курорт будут чартерные рейсы, которые запускают со второго июня. Продавать путёвки начал туроператор «Интурист».
— На мой взгляд, это будет намного дороже, чем летать из Москвы, поскольку из столицы летает множество авиакомпаний и рейсы ежедневные, — рассказал 76.ru представитель одного из ярославских турагентств.
Фото: Анна Лурье
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
сегодня
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров