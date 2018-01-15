И светит нам берег турецкий: из Ярославля будем летать в Анталию

Пока в Турцию можно улететь только из Москвы

Из Ярославля в этом году полетим прямо в Турцию. Об этом рассказал замдиректора аэропорта Туношна Сергей Крупнов. Летать на курорт будут чартерные рейсы, которые запускают со второго июня. Продавать путёвки начал туроператор «Интурист».

— На мой взгляд, это будет намного дороже, чем летать из Москвы, поскольку из столицы летает множество авиакомпаний и рейсы ежедневные, — рассказал 76.ru представитель одного из ярославских турагентств.