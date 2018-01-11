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В Ярославле ищут жертв грабителя, нападавшего на женщин по утрам
11 января 2018
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Ярославская полиция ищет тех, на кого ещё мог напасть этот человек на фото. Ведь за ним уже есть один грабёж, и, возможно, это не единственное его нападение.
Утром девятого января в полицию обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что около шести утра в посёлке Нагорный на неё напал мужчина. Толкнул и отобрал телефон. Грабителя быстро поймали
— По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Мужчину взяли под стражу, возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
— В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Если вы пострадали от действий этого человека, обращайтесь в полицию. Телефоны: 02, 102 (с сотового), 73-10-50 (телефон доверия).
Фото: УМВД по Ярославской области
Видео: УМВД по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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