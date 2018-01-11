В Ярославле ищут жертв грабителя, нападавшего на женщин по утрам

Утренний грабитель

Ярославская полиция ищет тех, на кого ещё мог напасть этот человек на фото. Ведь за ним уже есть один грабёж, и, возможно, это не единственное его нападение.

Утром девятого января в полицию обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что около шести утра в посёлке Нагорный на неё напал мужчина. Толкнул и отобрал телефон. Грабителя быстро поймали

— По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Мужчину взяли под стражу, возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

— В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Если вы пострадали от действий этого человека, обращайтесь в полицию. Телефоны: 02, 102 (с сотового), 73-10-50 (телефон доверия).