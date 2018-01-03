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Как встретишь, так и проведёшь: 1 января мужчина пытался убить супругу
3 января 2018
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Новый год как-то не задался у жительницы Тутаева. Женщину хотел убить собственный муж. 1 января она вышла на работу в продуктовый магазин. Перед этим, видимо, хорошо отпраздновав Новый год, она поругалась со своим мужем. Мужчина затаил обиду и отправился вслед за супругой. В магазине он достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать женщине, что убьёт её. Та напугалась и вызвала полицию.
— 2 января в Ярославле полицейские задержали 44-летнего подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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