В центре Ярославля преступника ловили нарядом ОМОНа

В полиции успокоили, ярославцам ничего не угрожает.

Сегодня людей, проходивших мимо дома 57 на улице Большая Октябрьская, напугало скопление полицейских и сотрудников ОМОНа.

- На Большой Октябрьской стоит ОМОН и скорая, уже несколько часов здесь что-то происходит, - написала читательница 76.ru.

В полиции успокоили, ярославцам ничего не угрожает.

- В рамках расследования уголовного дела, возбужденного отделом дознания ОМВД России по Тутаевскому району по факту угрозы убийством по статье 119 уголовного кодекса Российской Федерации сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии задержан подозреваемый, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас на месте продолжаются следственные действия.

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