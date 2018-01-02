В центре Ярославля преступника ловили нарядом ОМОНа

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Сегодня людей, проходивших мимо дома 57 на улице Большая Октябрьская, напугало скопление полицейских и сотрудников ОМОНа.
- На Большой Октябрьской стоит ОМОН и скорая, уже несколько часов здесь что-то происходит, - написала читательница 76.ru.
В полиции успокоили, ярославцам ничего не угрожает.
- В рамках расследования уголовного дела, возбужденного отделом дознания ОМВД России по Тутаевскому району по факту угрозы убийством по статье 119 уголовного кодекса Российской Федерации сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии задержан подозреваемый, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Читайте также: в Ярославле суд вынес приговор банде наркоторговцев, поделившей город на сферы влияния.
Фото: Александра Савельева
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